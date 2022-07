A casi un año de haber perdido una pierna, Juan Pablo Medina regresa a la TV y dice: “Pensé que ya no tendría trabajo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A casi un año de haber perdido una pierna e ir mostrando los avances que ha logrado en sus actividades diarias con su prótesis, Juan Pablo Medina revela que se encuentra muy emocionado, pues en poco tiempo volverá a la pantalla chica.

A través de un video en vivo transmitido en Instagram, el actor reveló que ya está en las grabaciones de su nuevo proyecto artístico y, aunque lamentó no poder decir de qué se trata, confesó que le sorprendió cuando lo llamaron para formar parte del elenco.

“Cuando te sucede algo así automáticamente se te vienen a la mente muchas preguntas. Afortunadamente sucedió que sí he tenido propuestas de trabajo, porque yo pensé que iba a ser complicado y que ya no tendría trabajo después de lo que me pasó. Estoy muy feliz porque regreso al set con amigos y además la produccion me ha tratado increíble”, dijo Juan Pablo sin poder ocultar la sonrisa de su rostro. View this post on Instagram A post shared by Juan Pablo Medina (@juan_pablomedina)

Para finalizar, el histrión aseguró que, a la par del apoyo que ha recibido de su familia y de su novia, los mensajes de cariño y apoyo que recibe diariamente de sus seguidores le han dado las fuerzas para poder salir adelante a pesar de las dificultades que pueda llegar a enfrentar en un futuro con su nueva condición de vida.

Lee más de los Famosos aquí:

Así combate Almudena Cid la ola de calor: desnuda en una cascada

Jomari Goyso expone a detalle los traseros en hilo dental de Khloé y Kim Kardashian: “Esto se llama belleza creada”

Univision: Por qué nadie dice nada de Carlos Calderón y Vanessa Lyon en Despierta América