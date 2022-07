Armie Hammer sí está trabajando en un hotel de las islas Caimán: ‘Está totalmente arruinado’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque el Morritt’s Resort negó rotundamente que Armie Hammer se hubiera convertido en uno de sus empleados, todo ello a raíz de las informaciones que trascendieron al respecto hace unos días, la revista Variety ha podido confirmar finalmente que el actor de ‘Call Me By Your Name’ sí está trabajando en este hotel de las islas Caimán, donde se refugió para escapar del escarnio público que no ha dejado de recibir desde el año pasado.

La carrera cinematográfica y la reputación personal del intérprete de 35 años recibieron un duro golpe, del que quizá le sea imposible recuperarse del todo, cuando a mediados de 2021 salió a la luz su supuesto gusto por las fantasías sexuales relacionadas con el sometimiento e incluso el canibalismo. Posteriormente se le acusó de algo mucho más grave: fue denunciado por una presunta violación y la policía del condado de Los Ángeles inició una investigación exhaustiva para llegar al fondo del asunto.

El intérprete estadounidense optó por abandonar la vida pública y se mudó a las islas Caimán, donde curiosamente también residen su exmujer, Elizabeth Chambers, y las dos hijas del antiguo matrimonio. En un principio, Hammer simplemente se hospedaba en el exclusivo establecimiento mencionado anteriormente pero, una vez desprovisto de fondos, trató de encontrar empleo en sus instalaciones. Aunque los primeros rumores fueron desmentidos oficialmente, Variety se ha puesto en contacto con fuentes de la empresa que, en efecto, han terminado corroborando la noticia. View this post on Instagram A post shared by Celine (@celine_support_armiehammer)

Estos informantes aseguran que el artista trabaja “en un cubículo” donde promociona y trata de vender propiedades inmobiliarias a los clientes del hotel. En su momento se afirmó que Hammer había sido visto enfundado en el uniforme de un conserje, pero los mismos confidentes aseguran que, al menos en la actualidad, el actor no realiza funciones de esa naturaleza. Sea como fuere, este cambio radical en su trayectoria laboral se explica con una situación financiera claramente ruinosa. “Está totalmente arruinado”, ha apuntado una de las fuentes.

