Cadáver de hispana hallado en apartamento de ex convicto con bolsa en la cabeza en Nueva York; NYPD había estado allí días antes

Geza Hay fue acusado como sospechoso en la muerte de Norayshma Fernández, mujer de 34 años cuyo cadáver se encontró descompuesto en un apartamento de El Bronx (NYC) con una bolsa de plástico envuelta alrededor de la cabeza hace dos meses.

Entre ambos no había ninguna relación, según NYPD. Pero el cadáver fue hallado la noche del 7 de mayo en el apartamento del sospechoso en Ogden Ave. cerca de W. 167th St., vecindario Highbridge, después de una queja de los vecinos sobre un mal olor.

Fernández vivía en un refugio en el “Stadium Hotel” en Sedgwick Ave., aproximadamente a media milla del apartamento donde la encontraron. No estaba claro qué estaba haciendo en la escena donde fue hallada muerta o si el cuerpo fue trasladado de otra parte.

Cuando llegaron los agentes encontraron el cuerpo de Fernández boca abajo en el piso de una habitación envuelto en un edredón azul y blanco y con una bolsa en la cabeza. Llevaba varios días muerta, pero el momento exacto del crimen no ha sido determinado.

Apenas una semana antes, el 30 de abril, Hay (46) había sido arrestado en ese apartamento después de lanzar un cuchillo grande a la policía que respondía a las llamadas de un hombre emocionalmente perturbado, acotó Daily News.

Ese día los oficiales que respondieron se vieron obligados a hacer un agujero en la pared cuando Hay se atrincheró dentro de un dormitorio. Al parecer los oficiales no notaron el cuerpo de Fernández, porque aparentemente estaba bien escondido, dijeron las fuentes.

Después de ese arresto, Hay fue transportado a Rikers Island y por ello no estaba en su vivienda cuando la policía fue llamada por el mal olor una semana después. Previamente Hay había sido puesto en libertad condicional en septiembre de 2021 por un cargo de estrangulación.

Ahora fue acusado de asesinato, homicidio involuntario y posesión criminal de un arma en el caso de Fernández. Según el reporte forense, murió de “asfixia homicida”.