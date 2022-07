Impactantes imágenes del momento en que tres personas fueron arrastradas por una ola gigante en una playa de Omán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Impactantes imágenes se han hecho virales en las redes sociales luego de que tres personas fuesen arrastradas por una ola en la playa de Mughsail, Omán.

Medios locales reportaron que hasta el momento las autoridades reportaron un muerto y dos heridos.

Las víctimas eran parte de los 8 miembros de una familia, quienes se encontraban en la zona fronteriza para tomar algunas fotografías cuando inesperadamente les impactó el fuerte oleaje.

La cuenta en Twitter @Ipskabra difundió un video en el que muestra como la gigante ola impacta a los miembros de la familia, que arrastró al padre y sus dos hijos. Lamentablemente el progenitor falleció.