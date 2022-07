Andrea Legarreta reveló cómo fue el día que rechazó a Luis Miguel

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La mexicana Andrea Legarreta es muy reconocida en el mundo del entretenimiento, no solo por su dedicación en la conducción de programas de televisión, también por ser actriz de destacadas telenovelas. A su vez, tiene un gran amor con el que lleva 22 años de casada y se trata de Erik Rubín. No obstante, ella no ha ocultado su pasado amoroso.

Aprovechó la ocasión para destacar un momento que llegó a vivir con el cantante Luis Miguel, hecho que reveló en una entrevista concedida al programa ‘La Saga’, momento que se registró hace muchos años atrás, pero sin duda alguna la marcó para el resto de su vida.

Andrea asistió en una ocasión a un restaurante ubicado en Acapulco, México, fue en el mencionado lugar donde coincidió con el intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’. En ese momento, él tomó la decisión de invitarla a una cena que realizaría en su domicilio. Sin embargo, ella no aceptó debido a que en esa ocasión estaba saliendo con alguien.

Aunque ha transcurrido mucho tiempo de aquella vez donde recibió la invitación a comer, aún considera que siente remordimiento por haberle hecho el feo durante aquella determinación que tomó para aquel entonces.

“Sí me arrepentí, me arrepentí con los años porque tenía novio. Eduardo, duré con él como siete años y cacho, una vida y entonces yo lo quería mucho y dije: ‘¿Por qué voy a ir a cenar si tengo novio? No, muchas gracias, no puedo’. Y con los años este novio me puso los cuernos”, señaló en el mencionado programa.

Posteriormente, Legarreta mencionó que aunque ha pasado tanto desde aquel momento, le daba pena volverlo a recordar, más cuando él posiblemente ni lo recuerde.

“No, hasta pena me da estar hablando de esto. Él iba a tener una cena en su casa, seguramente ni lo ha de recordar, no era algo conmigo específicamente, lo que pasa es que a veces se mueven las cosas. Iba a tener una cena con unos amigos y yo recibí su invitación. No fui, pero no fue porque fuera a pasar algo ni nada”.

