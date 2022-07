Miriam Margolyes dice que no ha perdonado a Arnold Schwarzenegger por tirarle una flatulencia en la cara

Miriam Margolyes, la veterana intérprete que es más conocida como la profesora Sprout de las películas de ‘Harry Potter’, nunca ha sido conocida precisamente por morderse la lengua y la edad solo ha conseguido volverla más desinhibida. Nunca se puede predecir qué contará en sus apariciones en la televisión británica, especialmente cuando acude al programa de entrevistas de Graham Norton, en el que ha compartido varias anécdotas embarazosas sobre sus compañeros de reparto.

Ahora le ha tocado el turno al actor Arnold Schwarzenegger, con quien trabajó en 1999 en la película de terror ‘End of Days’. El héroe de acción no le causó una buena impresión de entrada, porque le parecía la típica estrella de cine engreída, y su comportamiento en los días posteriores no hizo más que convencerla de que su instinto no le había fallado.

“Se tiró una flatulencia en mi cara. Yo también lo hago, claro que sí, pero no en la cara de la gente. Él lo hizo deliberadamente, justo en mi cara“, ha asegurado en el podcast ‘I’ve News For You’ de news.com.au.

El incidente en cuestión se produjo durante una escena en la que Arnie, que interpreta a un antiguo policía en medio de una misión para impedir el advenimiento del Anticristo, trata de asesinar a su personaje.

“Me tenía en una posición en la que no podía escapar y estaba tirada en el suelo. Y se tiró un pedo. No fue mientras rodábamos, fue en una de las pausas, pero no se lo he perdonado“, ha asegurado.

Miriam nunca ha tenido miedo de dejar en mal lugar a figuras muy poderosas de la industria cinematográfica. De Leonardo DiCaprio, por ejemplo, aseguró que olía mal mientras rodaban ‘Romeo + Juliet’ y que mostró muy poca consideración con su coprotagonista Claire Danes, que estaba claramente enamorada de él.

También te puede interesar:

–Actriz que trabajó con Leonardo DiCaprio lo tacha de ‘maloliente’

–“¿Por qué sigues yendo al gimnasio con 75 años?”: así responde Arnold Schwarzenegger