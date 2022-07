 Ayuda a nuestros mayores… en la Florida

Aunque en esta columna suelo referirme al trabajo de nuestra Hispanic Federation en el área triestatal, cada tanto les cuento lo que hace nuestra organización en otros puntos del país. En esta oportunidad, deseo informarles sobre dos programas para envejecientes latinos que ha puesto en marcha nuestra federación en el estado de la Florida. En primer lugar, porque estoy muy orgulloso de esos servicios y del trabajo de nuestra oficina en ese estado, y en segundo lugar porque muchas y muchos lectores tienen parientes y amigos en ese estado sureño.

Es que de 2010 a 2020, la población de la Florida creció de 18.8 millones a 21.5 millones, o el 14.6%. Pero ese aumento no refleja el crecimiento de la comunidad hispana, que pasó de 4.2 millones a 5.7 millones y que hoy constituye más de un cuarto de la población total.

“La Hispanic Federation comenzó a prestar servicios a la comunidad latina de la Florida en 2012, ayudando con la inscripción en los programas de la Affordable Care Act, o ACA”, comenta Laudi Campo, Directora de la Federación en ese estado.

Más recientemente, esa oficina puso en marcha dos programas gratuitos para personas de edad avanzada de los condados de Orange, Osceola, Seminola y Polk. Uno se llama Yo te enseño y el otro Yo te llevo. Ambos se prestan bajo el apoyo de Florida Blue.

“Yo te enseño”, explica Campo, “es un curso de tecnología que enseña a los adultos mayores a usar sus teléfonos inteligentes y tabletas para comunicarse con familiares y amigos, encontrar temas de interés, cultivar sus pasatiempos y mantenerse más activos física y mentalmente”.

En cuanto a Yo te llevo, se trata de un servicio gratuito de transporte para mayores de 60 años que deban ir al supermercado, la farmacia o una cita médica. Ese servicio, diseñado para quienes no pueden conducir, no tienen automóvil o tienen familiares que viven muy lejos, se presta de lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm y de 1:30 pm a 4:00 pm, pero los interesados deben pedirlo con 24 horas de anticipación. En ambos casos, deben llamar al (844) 432-9832.

“Mediante estos y otros servicios”, termina diciendo Laudi Campo, “la Hispanic Federation quiere dar reconocimiento al importante papel que desempeñan las y los abuelos en nuestras familias, especialmente teniendo en cuenta los desafíos que les impuso la pandemia del COVID 19”.

Y para saber más sobre el trabajo de nnuestra federación en nuestra área metropolitana, llamen al 1-844-HF-AYUDA, u (844) 432-9832, visiten www.hispanicfederation.org, o búsquennos en Facebook, Instagram y Twitter.

¡Celebremos juntos el 32do aniversario de la Hispanic Federation y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation