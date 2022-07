Kenia Os cancela su presentación en los Premios Juventud 2022: contrajo Covid-19

Los Premios Juventud 2022 están a la vuelta de la esquina con una edición muy especial, al ser la primera vez que se realizarán desde Puerto Rico, en el Coliseo José Miguel Agrelot, este jueves 21 de julio.

Las estrellas más grandes y artistas emergentes de la música latina se reunirán en el escenario para ofrecer actuaciones inolvidables, sin embargo, para Kenia Os esto no será posible y perderá su primera oportunidad de asistir a la celebración, donde se disponía a dar un espectáculo que no se llevará a cabo como estaba previsto, ya que anunció que tiene Covid.

A través de sus historias de Instagram, Kenia señaló que ya se encuentra en Puerto Rico, pero tras hacerse la prueba de antígenos como medida de precaución verificó su diagnóstico positivo.

“Estaba súper feliz y hoy me hicieron la prueba antes de ir a los ensayos y salí positiva a Covid“, inició explicando.

De igual forma manifestó sentirse apenada con los integrantes de CNCO, pues su presentación era en conjunto con la banda y cantarían ‘Plutón’.

“Estoy bien, solo mi garganta me duele un poquito y mucha tos. Estoy muy sad porque quería de verdad cantar, pero siempre pienso en que todo pasa por algo, tal vez no era el momento. Me seguiré preparando cada día más para volver al escenario en cuanto mi coach vocal y doctor recomienden. Los amo”, contó, dando entender así que permanecerá en aislamiento y reposo.

Cabe señalar que hace un par de días fue su cumpleaños y celebró a lo grande con un viaje a Quintana Roo, donde visitó los antros más exclusivos y probablemente también haya contraído la enfermedad.

Además de Kenia Os, artistas como Ángela Aguilar, Mau y Ricky, El Alfa, Feid y más, han confirmado su participación en el evento que será conducido por Danna Paola, Clarissa Molina, Eduin Caz y Prince Royce.

La entrega de los Premios Juventud 2022 está programada para este jueves, en la que se anunciará a los ganadores de 22 categorías y se sabe que los favoritos de esta edición son Bad Bunny, Rosalía, Rauw Alejandro, Karol G y J Balvin, quienes lideran la lista de nominaciones.

No te pierdas esta gran celebración en vivo por Univision a partir de las 7P/6C.

