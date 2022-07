Humberto Zurita no quiere casarse, ni ser abuelo otra vez

Humberto Zurita asegura que en sus planes no está volver a casarse tras el fallecimiento de su esposa Christian Bach, en febrero del 2019; sin embargo, sí le gustaría tener una compañera de vida.

“Yo no estoy buscando eso, no me interesa, pero no descarto tampoco tener una pareja de pronto, algo, pero casarme ¡no, nunca!

“No es que esté buscando nada en especial, que la vida caiga por su propio peso”.

El actor asiste a la premier de “Un Retrato de Familia”, cinta que él mismo protagoniza al lado de Mar Saura, Ximena Romo y Macarena Miguel, que estrena este 21 de julio en la cartelera nacional y pronto en Estados Unidos.

Y aunque confiesa que en momentos le gustaría tomarse un descanso, sólo lo hace durante las vacaciones de verano y navideñas en recuerdo a Christian.

“Uno trabaja porque el público y ustedes nos apoyan, si no no trabajaría uno. Tampoco puedes escupir al cielo, yo quisiera decirle ‘stop’, pero luego hay veces que no puedes.

“Lo que sí hago siempre y es un poco en contra del personaje que hago acá (la película), es que yo por Christian, es como un legado que nos dejó, de que todo lo que es verano, las vacaciones que eran de los niños, cuando eran niños, ya no son niños, pero ellos mismos hoy con su trabajo (lo hacen), dejamos el verano (libre) y apartamos también diciembre y fin de año para estar juntos”.

Además, Humberto ratifica que no desea convertirse en abuelo y por qué.

“¡No quiero ser abuelo! ¿y qué? ¡No quiero!”, dice con humor. “Se trata de que mis hijos tengan más vida. Antes se casaban a los 20 años, yo me casé a los 33; hoy ¡que se casen a los 65!”.

