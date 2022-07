Premios Juventud 2022: Ángela Aguilar y más famosos deslumbran a su paso por la alfombra roja

El famoso Coliseo de Puerto Rico será el escenario perfecto para que este jueves 21 de julio los máximos exponentes de la música se den cita para celebrar los tan esperados Premios Juventud 2022 que contará con la participación de grandes estrellas, como el colombiano J Balvin, quien encabeza las nominaciones junto con su compatriota Karol G.

Además, en esta edición se llevará a cabo un sentido homenaje a Jenni Rivera por parte de cantantes del regional mexicano como Banda MS y Grupo Firme para conmemorar el décimo aniversario de su fallecimiento.

Previo a la gala, que se espera esté llena de sorpresas y grandes actuaciones, los famosos desfilaron por la alfombra roja para lucir a su paso sus mejores modelitos.

Aquí te dejamos algunos de los que más brillaron y otros que no tanto.

Ángela Aguilar

La cantante Ángela Aguilar lució como una verdadera princesa debido a su vestido corto, zapatos blancos y una corona que complementó su atuendo.

Michelle Renaud

La actriz mexicana Michelle Renaud deslumbró con su belleza y sensualidad gracias a un vestido de pedrería con transparencias.

Clarissa Molina

La presentadora de televisión y reina de belleza dominicana Clarissa Molina fue una de las famosas que más miradas se llevó gracias a su sexy falda larga con abertura lateral y top. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Danna Paola

La actriz y cantante Danna Paola sorprendió por su delgadez y un vestido largo en color amarillo neón que transparentó los parches que poso sobre sus senos y su ropa interior. View this post on Instagram A post shared by @dreamers_dp

Julián Gil y Valeria Marín

El actor Julián Gil lució realmente guapo con su vestimenta casual y su pareja Valeria Marían destacó su figura con un vestido largo estampado con detalles brillosos. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Lele Pons y Guaynaa

Lele Pons acudió al evento con un vestido de cola larga para enseñar un poco de pierna, Mientras que su novio Guaynaa decidió lucir un look más casual que muchos comentaron parecía un oficinista. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Juanpa Zurita

Otro de los que no destacó ni para bien o para mal fue el youtuber Juanpa Zurita debido a su atuendo informal. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

J Balvin y Valentina Ferrer

La modelo argentina Valentina Ferrer optó por la sobriedad y se enfundo un vestido en tono banco aperlado. Por su parte, el cantante colombiano J Balvin lució un saco y camisa que parecía no era de su talla. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

También te puede interesar:

–Danna Paola confiesa lo emocionada que la tiene presentar ‘Premios Juventud 2022’

–Ángela Aguilar, CNCO y Danna Paola actuarán en los Premios Juventud 2022

–Premios Juventud 2022 en Univision: J Balvin y Karol G encabezan las nominaciones