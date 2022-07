Eden Hazard quiere saldar su deuda con el Real Madrid: “Voy a demostrar que puedo jugar y que el equipo también gana conmigo”

Luego de tres temporadas en las que ha quedado a deber con su rendimiento, el delantero belga Eden Hazard espera redimirse con el Real Madrid y finalmente demostrar la calidad que una vez lo hizo estar entre los mejores del mundo cuando formaba parte del Chelsea.

El Real Madrid a través de su entrenador Carlo Ancelotti ha decidido darle una nueva oportunidad a Hazard para que pueda ser una pieza fundamental del equipo en sus aspiraciones de volver a tener una temporada llena de éxitos, algo que el jugador quiere aprovechar al máximo.

El belga ha llegado a la pretemporada del conjunto merengue en su mejor estado físico y mental desde que fichó. Según ha dicho, se encuentra completamente sano de las lesiones que lo afectaron y con la mente puesta en hacer el trabajo.

“En mi cabeza me he dicho que puedo jugar porque no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada”, expresó en declaraciones recogidas por Marca.

En ese sentido, el exjugador del Chelsea confesó que al conquistar LaLiga y la Champions League la temporada pasada, estaba feliz por el equipo pero en su interior sabía que había quedado en deuda consigo mismo, con la afición y con sus compañeros.

“Cuando ganamos todos esos títulos yo estaba feliz por los compañeros, por el club y por los aficionados. Luego, dentro de mí había una cosa. Yo estaba feliz por el grupo, pero en mi interior yo me decía ‘vamos a demostrar que puedo jugar y que el equipo también puede ganar conmigo“, puntualizó.

Eden Hazard y su primer ‘Clásico’

Aunque parezca difícil de creer, en sus tres campañas con el Madrid, Eden Hazard nunca ha disputado un Clásico contra el Barcelona, pero eso podría cambiar el próximo domingo cuando ambos equipos se vean las caras en un amistoso que se celebrará en Los Ángeles, California.

Desde que el belga llegó a España, se han jugado siete ‘Clásicos’ pero debido a las lesiones o decisiones del cuerpo técnico, este no ha podido ver ni un minuto, una sequía que terminará este 24 de julio cuando seguramente vea acción contra el Barca.

