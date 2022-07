La esperanza de Jennifer y Ben Affleck 

La tan comentada boda entre Jennifer y Ben Affleck ha puesto a muchos a pensar… Y no precisamente por la valentía de ella al casarse cuatro veces, la sencillez de él al vestir una chaqueta usada para casarse, o la capilla “express” que escogieron para jurarse amor eterno, en Las Vegas. El querido y guapísimo matrimonio de Hollywood es la nueva esperanza para quienes han guardado a un ex en el sótano de su corazón por largos meses, años y hasta décadas.

Y como si fuera una señal divina, muchos piensan: “Si Jennifer se casó con su ex después de 20 años, ¿será que un día me pasará igual?”. Solo el tiempo lo sabe, pero la realidad es que en el amor todo es posible; separarse no siempre significa separarse para siempre y si esa persona está destinada para alguien, lo será así se haya casado, tenido hijos y hasta nietos.

Lo que sí hay que tener claro es que “la milagrosa aparición” de un ex no es un pase automático para otra oportunidad. Hay que evaluar la situación y descubrir si se debe volver.

¿Es amor o miedo a la soledad?: Según estudios en relaciones de pareja, el 52 por ciento de las mujeres y 70 por ciento de los hombres vuelven con su ex principalmente por estar acompañados y no precisamente porque se amen. Dale tiempo al tiempo y úsalo para conocer otras personas. No te quedes años esperando por un ex. Cuando compartes con alguien diferente puedes comparar y reconocer si te conviene o no tu ex. Haber tenido otras parejas en 20 años, le confirmó a Jennifer y a Ben el sentimiento mutuo.

Evalúa la causa del rompimiento: Por más amor, mariposas y química en la cama vividos en una relación, nunca olvides el lado negativo. Nadie es perfecto, pero hay acciones “imperdonables”, como abusos verbales y físicos, vicios grandes, infidelidades y no ser tratado como un ser amado e importante. Haz una lista de por qué se separaron en el pasado y cómo eso ha sido resuelto o seguiría afectando.¿Te da paz intentarlo?

Estoy segura que Jennifer hizo su lista, sintió paz y confirmó que volver con su ex era lo mejor; un feliz final de película y de la vida real.

