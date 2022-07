Los océanos son fuente de soluciones climáticas

Un análisis de 2020 estimó que las inversiones en medidas de mitigación climática basadas en los océanos en los Estados Unidos podrían reducir las emisiones de carbono hasta en un 13,7% anual para 2050. En el Día Mundial de los Océanos, el presidente Joe Biden se comprometió a desarrollar el primer Plan de Acción sobre el Clima y los Océanos de EE.UU. Un plan de este tipo puede garantizar que se maximicen los beneficios de mitigación y adaptación para reducir las emisiones y aumentar la resiliencia al tiempo que proporciona empleos, protege a las comunidades vulnerables y salvaguarda nuestros recursos naturales.

Los legisladores demócratas esperaban invertir hasta $550 mil millones en su amplio plan Build Back Better para crear nuevos programas para reducir las emisiones. Eventualmente redujeron ese proyecto de ley a $300 mil millones para ganar el apoyo del senador Joe Manchin, demócrata de West Virginia, pero hace unos días Manchin informó que no apoyaría la legislación sobre el cambio climático. El presidente Biden respondió comprometiéndose a avanzar a través de una acción ejecutiva, e insinuó una declaración de emergencia nacional para desbloquear más fondos y recursos. El presidente anunció su primer conjunto de acciones ejecutivas durante una visita a Massachusetts, solicitando nuevos fondos para centros de enfriamiento y promoviendo proyectos eólicos marinos para producir energía en el Golfo de México. “El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo”, aseveró Biden. “Esto es una emergencia, una emergencia, y lo veré de esa manera”. No declaró una emergencia climática, como algunos habían pronosticado, aunque asomó la posibilidad.

Una encuesta nacional realizada por Pew Research Center arrojó que la mayoría de los adultos estadounidenses quieren que el gobierno desempeñe un papel más importante para abordar el cambio climático. Alrededor de dos tercios (65%) de los estadounidenses dicen que el gobierno federal está haciendo muy poco para reducir los efectos del cambio climático.

El océano ofrece poderosas soluciones para abordar la crisis climática. Abarcando el 70% del planeta, el océano tiene la capacidad de proporcionar una quinta parte de las reducciones de emisiones necesarias a nivel mundial para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C. “El océano es un sumidero de la contaminación por carbono, pero también es una fuente de tremendas soluciones climáticas”, afirmó la representante de Florida Kathy Castor. La comisionada por Puerto Rico, Jenniffer González Colón, dijo que es importante la posición de EE.UU. “Es importante que Estados Unidos se posicione como ´líder global´ en el tema de nuestro océano y que conozcamos lo que el Congreso puede hacer para combatir la crisis climática”. “Al menos un tercio de las poblaciones de peces silvestres están sobreexplotadas y menos del 10% del océano está protegido”, dijo a AFP Kathryn Matthews, científica jefe de la ONG estadounidense Oceana.

El presidente Biden ha reconocido el potencial de la acción climática oceánica desde el principio de su administración y ha tomado varios pasos a través de órdenes ejecutivas y compromisos públicos para fortalecer la gestión sostenible de los océanos. El año pasado, una coalición de defensores de los océanos se unió e instó a la administración a convertir su visión en acción mediante la elaboración de una estrategia para coordinar agencias y asegurarse de que están trabajando juntos hacia los mismos objetivos. “La gente por fin está comprendiendo el hecho de que el océano es un gran impulsor del sistema climático global y es realmente nuestra mejor defensa”, comentó Julie Packard, directora ejecutiva del Monterey Bay Aquarium. “Sólo hemos empezado a comprender hasta qué punto el cambio climático va a causar estragos en la salud de los océanos”, afirmó Charlotte de Fontaubert, responsable mundial de la economía azul del Banco Mundial.

Las principales organizaciones ambientales y oceánicas han compilado el “Plan para la acción climática oceánica”, un conjunto de recomendaciones de políticas integrales. Centrándose en 12 áreas políticas clave, el plan describe acciones claras para mejorar la sostenibilidad, la resiliencia, la conservación, la equidad y la justicia.

La implementación exitosa de estas recomendaciones transversales aprovechará tanto el poder de mitigación como el de adaptación del océano y las costas que ayudarán a la administración a alcanzar sus objetivos de justicia ambiental y climática. El Plan para la Acción Climática Oceánica cuenta con el apoyo de 93 organizaciones y empresas a nivel nacional que tiene como objetivo informar el desarrollo del plan de la administración.

Contiene 12 categorías clave de recomendaciones:

Expansión eólica marina ubicada de manera responsable

Eliminar gradualmente la perforación en alta mar y apoyar la transición justa a la energía renovable

Promover el transporte marítimo y los puertos ecológicos

Proteger el carbono azul

Reducir la contaminación y las emisiones de plástico

Avanzar en la pesca preparada para el clima

Poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Áreas Marinas Protegidas Avanzadas

Mejorar la resiliencia costera

Minimizar y abordar la acidificación de los océanos

Evaluar la eliminación de dióxido de carbono en el océano

Priorizar la participación pública

Johani Carolina Ponce es una periodista venezolana que trabaja con la organización Sachamama.org como Latino Media Engagement Manager.