¿Regresaron? Nicky Jam fue captado en un local nocturno con un amor del pasado

El cantante del género urbano Nicky Jam este lunes se volvió tendencia luego que saliera a la luz pública un video donde se ve que está compartiendo con su ex, Aleska Génesis. Las imágenes han dejado a más de uno de sus seguidores perplejos, pues fue en el mes de abril cuando él aseguró que su relación amorosa con la venezolana había llegado a su final, así lo dejó saber en ‘Molusco TV’.

Sin embargo, parece ser que todo ha cambiado y las cosas tomaron otro destino, pues tampoco se conoce si todo esto fue parte de una estrategia publicitaria o si realmente fue que regresaron debido que hasta el momento ninguno se ha pronunciado sobre el tema.

Las imágenes revelan que estaban pasando un buen rato en un local nocturno, y aparentemente habrían estado disfrutando durante este fin de semana. Posiblemente, también se trataría de que ambos hayan quedado en buenos términos y exista una amistad que ninguno de los dos desee perder.

A los pocos días de confirmarse que la pareja no seguiría junta, la venezolana compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que a muchos les llamó la atención porque dijo que estaba vendiendo el auto que el pasado 25 de diciembre le regaló Nicky. Tras las infinidades de mensajes, la modelo se vio en la necesidad de aclarar la situación, pues explicó que: “Lo que se regala no se quita” y que era falso que no quería seguir teniéndolo.

Luego de conocer la noticia que a muchos fanáticos los llenó de tristeza, ninguno quiso ofrecer detalles de lo que habría hecho que tomaran esta determinación hace unos meses atrás.

Recordemos que el intérprete de ‘Ojos Rojos’ a comienzos del año pasado dio a conocer que su relación amorosa de años había llegado a su fin, persona con la que tenía planeado llegar al altar, pero diversas circunstancias hicieron que la vida de ambos tomaran un rumbo distinto.

A los meses las redes sociales se inundaron de rumores sobre un presunto romance con Aleska, aunque tardaron un poco para confirmarlo. No obstante, no llegaron ni al primer año de la relación. Sin embargo, las cosas pudieran estar por cambiar.

