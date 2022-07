VIDEO: Roban más de $1 millón de dólares en joyas a pastor de Brooklyn y su esposa mientras predicaban

Un pastor de Brooklyn famoso por su extravagancia a la hora de vestirse mostrar joyas excéntricas fue víctima de un robo junto a su esposa mientras predicaba en una iglesia el domingo, llegando a perder más de $1 millón de dólares en joyería, informó NYPD.

De acuerdo con el informe policial tres hombres ingresaron a la iglesia Leaders of Tomorrow con armas de fuego y robaron joyas del pastor Lamor Miller-Whitehead, cuyo sobrenombre es “Bishop”, así como a su esposa.

Una grabación del incidente desde el interior de la iglesia obtenida por WCBS mostró al menos a uno de los ladrones apuntando con un arma al pastor.

“Está bien, está bien, está bien”, manifestó el pastor mientras levantaba las manos y se bajaba al suelo. “Ese ‘está bien, está bien, está bien, es algo como yo declarando que no quiero, no voy a hacer nada. Bien, porque sé que vienen a por mi, vienen directamente a mí. No quiero que mis feligreses salgan heridos”.

“Hay mujeres y niños allí. Cuando bajé, uno se dirigió a mi mujer y le quitó todas las joyas, y tenía la pistola delante de la cara de mi bebé de 8 meses”, acotó.

El pastor detalló que uno de los ladrones le quitó el anillo de obispo, la alianza y la cadena de obispo. Luego tenía cadenas debajo de la túnica y le comenzó a tocar el cuello para ver si conseguía más joyas.

Whitehead precisó que hubo hombres con armas de fuego que apuntaron a los diáconos en la puerta. “Mi iglesia está traumatizada”, lamentó.

La policía de Nueva York informó que los sospechosos se llevaron más de $1 millón de dólares en joyas y luego huyeron de la iglesia a pie. Posteriormente subieron a un Mercedes-Benz blanco y fueron vistos viajando al este por la Avenida D. En la iglesia habían entre 20 y 25 feligreses, subrayó NYPD.

El pastor Whitehead fue noticia el mes pasado al afirmar que participó en un intento de negociar la entrega de un hombre acusado de disparar y matar a un empleado de Goldman Sanch en el metro de Nueva York. El sospechoso fue detenido por NYPD.

En su cuenta de Instagram se le ve a Whitehead con extravagantes joyas, trajes de Louis Vuitton y vehículos llamativos.

Al ser catalogado por los medios como “ostentoso”, el pastor se defendió el domingo y argumentó que se trata de que él compre lo que quiera comprar.

“Es mi derecho comprar lo que quiero comprar. Si he trabajado duro para ello, puedo comprar lo que quiera“, sentenció.

Con información de CNN