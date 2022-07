Adamari López defiende a Toni Costa tras los comentarios negativos por su forma de ser

La conductora Adamari López respondió luego que le hicieran una interrogante referente al enojo que había protagonizado recientemente su ex, Toni Costa en ‘La Casa de los Famosos 2’. Para la sorpresa de muchos ella contestó, pues en todo momento había evitado decir algo que estuviese vinculado a él durante su participación.

“Pues cuando hay algo que no le gusta obviamente lo deja saber. Cuando se quieren meter con cosas de su incumbencia y que los demás no saben, pues claro que tiene que opinar y decir”, manifestó la puertorriqueña en la transmisión de ‘Hoy Día’.

La madre de Alaïa Costa López posiblemente no haya podido evadir la pregunta debido a que estaban en vivo. Sin embargo, respondió de una manera respetuosa sobre la forma de ser del bailarín español cuando hay cosas que hace el resto y le generan incomodidad.

La situación se habría presentado luego que algunos de sus compañeros comenzaron a decirle lo que debería hacer al momento de montar una coreografía, trabajo que le tocó realizar dentro de ‘La Casa de los Famosos’ con las concursantes que todavía están.

El hecho incómodo se registró luego que Salvador Zerboni llamara al también instructor de zumba, a lo que él respondió: “¿Qué pasa Zerboni?” Posteriormente, este le dijo: “Ahí donde abren las piernas no se deberían de poner sus manitas en medio, porque se ve muy fuerte para el contenido de esta hora y las señoras van a querer ver”.

Costa se puso serio ante la acotación que le estaban haciendo, por eso vio que no era necesario que ellas se cubrieran con las manos donde el actor mexicano le había dicho. Además, Nacho Casano y Zerboni comenzaron a burlarse de él, al tiempo que le hacían mofas.

“Aquellos dos cuando los vuelva a escuchar los voy a mandar a la mier**… No hay cosa que me dé más rabia que se meta gente que no sabe”, expresó el padre de Alaïa Costa López sobre la recomendación que acababa de recibir.

Al parecer Toni siempre ha sido bastante entregado al baile y no le gusta recibir observaciones de personas que realmente no conocen mayores detalles de este oficio.

