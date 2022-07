Adamari López no habría recibido elevada suma de dinero para sorprender a Toni Costa con Alaïa

La conductora Adamari López el pasado mes de junio protagonizó un escándalo luego que revelaran una supuesta cifra que ella habría solicitado para que su hija viera a Toni Costa dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’. Aparentemente se pusieron en contacto con la puertorriqueña, al tiempo que aparentemente solicitó 70 mil dólares para que ambas viajaran a México, según ‘Chisme No Like’.

“En ‘La Casa de los Famosos 2’ está el momento de la sorpresa, o sea, les llega un video donde está la familia, la persona más importante de su vida en este momento. Entonces dijeron, ¿por qué no me mejor traemos a Alaïa, la hija de Toni Costa, con Adamari. Pero Adamari dijo: ‘Ok, yo llevo a la nena a México para que Toni Costa la vea, pero quiero 70 mil dólares’, pasaje en primera clase, hotel en penthouse, no sé cuántas cosas pidió la señorita… Hotel de primera para ella y la nena”, revelaron en el programa de espectáculos.

Al parecer la cadena televisiva no habría estado de acuerdo no solo con el pago, también con todas las exigencias que hizo la madre de Alaïa para que ella pudiera compartir unos minutos con Toni, quien lleva más de 70 días aislado.

“Telemundo pegó el grito en el cielo y dijo: ‘¿Qué, qué?’. No, querida, está bien, ya tenemos rating y no hace falta mucho más, mejor nos ahorramos esa plata para contratar a los de ‘La Casa de los Famosos 3’, y la producción dijo: ‘Mejor traemos a la persona que más le importa ahora a Toni que es esta, Evelyn Beltrán’“, agregó Javier Ceriani.

En ‘Chisme No Like’ revelaron que la producción también había evaluado la posibilidad de llevar a la novia del español al reality show. Sin embargo, parece que los planes cambiaron por todo lo que habría hecho López, debido a que su hija también ve el programa para estar pendiente de su padre.

“¿Quién trabó la negociación de que Evelyn Beltrán no sea la sorpresa de Toni Costa? Se dice que aparentemente Adamari López hizo todo lo imposible para que Evelyn Beltrán no sea la sorpresa de Toni Costa, y al final trajeron un video con la hermana, la madre, la tía… Nada que le interese en reemplazo de Evelyn Beltrán”, añadieron.

