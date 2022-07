Narco que ganó la lotería con boleto de raspadito podrá reclamar el premio desde prisión en Dakota del Sur

Un hombre en Dakota del Sur podrá reclamar los $40,000 dólares que ganó en la lotería aún estando en la cárcel.

Así lo confirmó la Lotería de Dakota del Sur cuando personal de Keloland cuestionó sobre el caso de Canbie Thompson, sentenciado a más de tres décadas de cárcel por ser parte de una organización de distribución de metanfetaminas.

Thompson, de 45 años, ganó la lotería con un boleto de raspadito.

Posteriormente, fue acusado de cargar con 11 libras de la drogas, las que intentaba transportar desde California con la intención de distribuir.

El hombre se declaró culpable de posesión e intento de distribución de drogas así como lavado de dinero y obstrucción de la justicia.

Thompson es uno de ocho acusados en el caso. El grupo distribuyó unas 76 libras de metanfetamina en Dakota del Sur.

Thompson cargaba con un historial criminal antes de ser sentenciado, incluyendo tres casos previos por drogas.

De no haberse declarado culpable, pudo haber sido sentenciado a cadena perpetua.

El convicto se defendió en Corte bajo el alegato de que tiene problemas de adicción y de depresión.

“Yo asumo la responsabilidad de mis decisiones. Yo no intenté llegar a este punto de mi vida. Yo no tenía deseo de ser malo, alguien que es malo. Yo he sufrido de adicción y depresión”, declaró en el tribunal.

Parientes de Thompson declararon a su favor que este tuvo una infancia difícil dado que su padre estuvo en la cárcel y su madre lo abandonó.