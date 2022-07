Tanía Rincón aclaró que no estaba pasada de tragos en el programa ‘Hoy’

La conductora de televisión Tania Rincón protagonizó una polémica hace algunos días debido a que habló como una persona que estuviese pasada de tragos. El video se viralizó en las distintas plataformas, muchos aprovecharon para criticarla y otros para reírse.

Tras haberse visto envuelta en comentarios negativos que la perjudicaron, la mexicana se vio en la obligación de desmentir lo que muchos creían, pues aclaró que todo se trató de una simple broma que fue mal interpretada por muchos. Por ello, sus compañeros respaldaron sus declaraciones, y así poner cada cosa en su lugar.

El escándalo se registró por una dinámica que hacen en el programa ‘Hoy’ que se llama ‘Huevos estrellados’, luego Galilea Montijo dijo: “Sabes qué, un mezcal menos para ella el fin de semana”. Después la presentadora de televisión reconocida por su gran desempeño en ‘Venga la Alegría’ haría una imitación que no sabía que le pasaría factura.

“A mí que me esculquen, yo ni traigo aliento“, dijo Tania con un tono de voz un poco elevado mientras se acercó a la cámara.

Las infinidades de expresiones no se hicieron esperar en las diversas plataformas. Por ello, Martha Figueroa se manifestó: “Se estaba hablando de broma, es una broma“.

“Saben que, risa y risa, pero al final sí me perjudica, pues no estamos acostumbrados a leer toda la nota, entonces si te pones a ver los titulares y ya dicen que llegué en estado de ebriedad. Es grave porque tengo una familia y tengo hijos, no está padre que por un ‘click’ se ponga en duda mi imagen que me ha costado tantos años”, mencionó en su defensa.

Recientemente se vio envuelta en otra polémica que le ha tocado protagonizar en lo que va de mes, pues en su programa ‘La Caminera’ tuvo una experiencia quizá un poco no grata con ‘La empresaria multimillonaria’. Tania rincón se le va con todo a "La empresaria multimillonaria" pic.twitter.com/NS9HoJeGLy— Lo + viral (@VideosVirales69) July 21, 2022

“No quiero ser liosa, pero… a mí me parece una falta de respeto que si estás llegando a un lugar donde te van a entrevistar, llegues y antes que otra cosa se tiene que saludar y no llegas hablando por teléfono ignorando a la gente que te está esperando“, añadió.

