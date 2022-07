ICE traslada “a escondidas” a inmigrantes de Nueva York a un lugar desconocido sin avisar a sus familias ni abogados

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue acusada por defensores de inmigrantes de trasladar el domingo 24 de julio a unos 60 inmigrantes bajo su custodia, sin informar a sus familiares ni abogados, ni especificar a dónde serían llevados.

Así lo denunció la organización Envision Freedom, la cual alertó que defensores recibieron llamadas de inmigrantes dentro del Centro Correccional del Condado de Orange, una cárcel del condado en Goshen, Nueva York, para acusar el traslado.

“Las personas que llamaron alertaron a los defensores de que la cárcel estaba realizando pruebas de COVID-19 y que los funcionarios de ICE se estaban preparando para transferirlos a otros centros de detención”, se indicó.

Agregan que la decisión de ICE fue sorpresiva, “aparentemente de la noche a la mañana”, para mover a unas 60 personas el lunes a temprana hora.

“ICE no ha notificado a familiares, amigos o abogados que sus seres queridos y clientes han sido trasladados o a dónde irán”, se denunció.

Los defensores acusan que estos traslados abruptos alejan a los inmigrantes de sus familias y abogados en Nueva York, lo que complicará su defensa y protección.

“Llamo en nombre de aquellos que todavía están en OCJ en Vivienda D1 para que el público sepa que nos están transfiriendo sin avisar… Todos estamos asustados y enojados, porque nos mantienen en la oscuridad como si nuestras vidas no importaran. Nos están dando 20 minutos para llamar a nuestros seres queridos y abogados, pero nadie sabe nada”, dijo un de los internos que logró hacer una llamada para denunciar.

Tania Mattos, directora de defensa y política de Envision Freedom Fund expresó preocupación por las acciones de ICE, sobre todo por separar a los internos de sus familiares.

“En lugar de enfrentar el clamor público para liberar a los que se encuentran dentro del Condado de Orange, ICE eligió cobardemente trabajar a la sombra de su poder sin control y alejar a los inmigrantes neoyorquinos de sus sistemas de apoyo”, lamentó.

Cynthia Galaz, asociada sénior de políticas de Freedom for Immigrants, también se sumó al reclamo contra la agencia migratoria.

“ICE tiene un historial de concretar transferencias masivas en un intento de aplastar la organización dentro de la detención y sembrar el miedo en nuestras comunidades”, dijo. “Las personas tienen derecho a permanecer cerca de sus seres queridos, representación legal y redes de apoyo”.

Al reclamo se sumaron varias organizaciones civiles más, como la coalición Dignidad No Detención, que también incluye a grupos como Showing Up for Racial Justice – NYC Chapter, Queer Detainee Empowerment Project, New York State Youth Leadership Council, New York Lawyers For The Public Interest, Red de Respuesta Rápida de Rochester, Centro de Derechos Constitucionales, Socialistas Democráticos de América – Capítulo de Nueva York, Caridades Católicas, Survived and Punished New York, Freedom For Immigrants y The Bronx Defenders.