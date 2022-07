Madre de ecuatoriana asesinada en Georgia tras negarse a laborar como dama de compañía clama para que la ayuden a viajar a EE.UU. para identificar el cadáver

La madre de Saraí Llanos Gómez, la ecuatoriana de 19 años hallada muerta en Georgia, pidió ayuda para viajar a Estados Unidos para identificar el cadáver de su hija.

“Yo misma identificar el cadáver de mi hija porque yo, esté como esté, yo voy a ver el cadáver de mi hija, yo voy a verla, yo sé si es mi hija o no, esté en el estado en el que esté. Yo soy su madre, yo soy su madre”, indicó Gardenia Gómez, según el reporte de Telemundo.

Llanos Gómez desapareció luego de que, supuestamente, se negara a realizar labores como dama de compañía. La joven llegó a Atlanta bajo la idea de que trabajaría como mesera.

“Me dijo que había sido una rusa, la jefa, y le dice ‘te voy a denunciar, porque esto es una mentira’. Al otro día desaparece mi hija”, añadió la madre desde Guayaquil

A Llanos Gómez se le perdió el rastro el 14 de junio pasado, un día después de que le contó a su madre vía WhatsApp lo que estaba pasando.

“Un día antes de su desaparición me contó: ‘Mami, una rusa me ha contratado de mesera en un hotel’, pero al día siguiente me dijo que había discutido con esa señora porque no era el trabajo que le habían prometido y que era para hacerles compañía a hombres. Mi hija estaba molesta”, indicó la mujer en una entrevista previa con Extra.

“Me escribió: ‘Mami, voy a comer pizza y a ver televisión en el celular’. Enseguida me envió una foto de la habitación del hotel donde estaba. Fue lo último que supe de mi niña. No sé qué decirles a los niños, ellos preguntan por su mamá”, añadió Gómez al rotativo

La joven llegó a Atlanta el 10 de junio procedente de Chicago bajo la ilusión de iniciar un mejor empleo como mesera que le permitiría ganar más dinero para ayudar a su madre y a sus dos hijos, de 1 y 4 años, que permanecen en Ecuador.

La Oficina del Alguacil del Condado Hall, en Georgia, indicó este martes en su cuenta oficial de Facebook que el cuerpo en descomposición hallado en el área de Flowery Branch el mes pasado corresponde a Llanos Gómez. Las autoridades notificaron a la familia de la víctima este lunes.

“El cuerpo de Gómez fue hallado en Paradise Point Road el 20 de junio del 2022. Poco después, la Oficina del Alguacil del Condado Hall, investigadores determinaron que la Sra. Gómez fue víctima de asesinato; sin embargo, no había nada en la escena que inmediatamente apuntaran a su identidad. La investigación en curso, incluyendo el lanzamiento de un boceto de la víctima, llevó a su identificación esta semana. La investigación por el asesinato de la Sra. Gómez permanece activa y continúa”, señala el informe policial.

Las autoridades también divulgaron imágenes de video de un hombre que sería persona de interés en el caso. Al sujeto se le ve caminando por la zona por la que fueron hallados los restos de la víctima.

Te puede interesar:

Madre ecuatoriana se muda a Atlanta en busca de un mejor trabajo, se niega a ejercer la prostitución y la hallan muerta