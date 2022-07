Modelo cristiana dice que obtuvo el permiso de Dios para desnudarse en Onlyfans

Nita Marie, de 46 años, ha provocado que los usuarios de las redes sociales volteen a verla tras declarar que pasó de modelo convencional a modelo de la plataforma Onlyfans porque Dios le otorgó un permiso para posar semidesnuda y así apoyar a millones de mujeres.



La modelo, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y se lleva a los bolsillos poco más de $1.8 millones al año, ha declarado que formar parte de la plataforma para adultos representa una “misión divina para motivar a mujeres y hombres a disfrutar de sus cuerpos y su sexualidad”.



Marie, quien desde los nueve años predica la palabra del Señor gracias a un sueño que tuvo con él, aseguró que lleva años teniendo una buena relación con Dios y que en uno de esos sueños le pidió que cambiara su camino.

Las declaraciones que ha hecho la sensual modelo la han llevado a recibir un sinfín de criticas no sólo de los usuarios de las redes sociales, sino de amigos y familiares quienes no creen que Dios le haya pedido en un sueño que incursionara en el mundo del erotismo.



“Quiero que las mujeres y los hombres sepan que no hay nada de malo en abrazar su sexualidad y ser religioso”, indicó la mujer.



El impacto de las palabras de Nita ha sido tal que no sólo se dedica a posar semidesnuda, sin que a través de su webcam religiosa comparte uno que otro secreto para triunfar en la plataforma. Hasta el momento cuenta con 400 alumnas y se desconoce si todas ellas son religiosas.

Entre los planes de la modelo se encuentra el lanzamiento de un libro sobre la sexualidad y la religión, además, se mantiene firme en la venta de cosméticos.



Pese a la ola de críticas, su cuenta Onlyfans va en aumento, así como su cuenta de banco.

