Dani Alves tras su estreno en la Liga MX: “Hay que entender el campeonato, empezar a entender a los adversarios” [Video]

El Estadio Olímpico Universitario se vistió de gala para acoger al brasileño Dani Alves en su estreno con la camiseta de los Pumas UNAM, que igualaron 1-1 frente a Mazatlán FC. Los aficionados no se fueron defraudados del todo debido a la asistencia y gol que generó su nueva estrella al final del partido.

Con 39 años de edad, Alves aceptó el reto de jugar en la Liga MX para probar nuevos retos y llegar bien al Mundial Qatar 2022. Se bajó del avión y fue titular en su primer juego, y como él no pasa desapercibido se llevó el MVP.

“Fue un partido complicado, porque se nos resistió el gol y ellos, en la única que tuvieron, nos marcaron, pero el equipo se echó para adelante, buscó el empate; quizás hemos merecido más, un poquito más de precisión en la definición, en el último pase, pero hay que seguir, porque esto es muy largo”, declaró Alves a TUDN.

Al término del partido de su debut con @PumasMX 🐾



🗣️"Un poco difícil por la circunstancia, se nos resistió el gol pero el equipo ha buscado el empate. El equipo es atrevido, necesitamos un poco más de solidez": @DaniAlvesD2



🔴En vivo en @ContactoTUDN pic.twitter.com/29ARdQ8SnR — Contacto Deportivo (@ContactoTUDN) July 28, 2022

También, con mucha responsabilidad, le pidió disculpas a la afición por el resultado. Ya que los jugadores querían regalarles una victoria para concretar una noche inolvidable.

“Es muy especial poder vivir esta experiencia, poder vivir este campeonato, convivir con esta institución, con esta gente que siente un cariño muy especial por mí. Siento mucho por no haber ayudado a conseguir la victoria, pero así es el futbol, hay que trabajar y hacer las cosas mejor”, agregó Dani Alves.

Alves quiere entenderse rápido con sus compañeros

Estaba ansioso por jugar y por eso no tardó en salir a la cancha. No está a tono 100% en su estado físico, pero eso no le impidió jugar de manera inteligente.

“La verdad que fue un poco difícil por la circunstancia, pero poco a poco vamos conociendo a los compañeros, vamos entendiendo cómo juegan, cómo les gustan los balones”, reconoció el futbolista amazónico.

El futbolista con más títulos en la historia habló tras su debut con @PumasMX en la #LigaBBVAMX



Asistió en el gol Auriazul en el empate ante Mazatlán.



Esto dijo @DaniAlvesD2: #LigaBBVAMX ⚽️ pic.twitter.com/u5nn91NtjU— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 28, 2022

“Hay que entender el campeonato, empezar a entender a los adversarios y, a partir de ahí, seguir sumando cosas y seguir peleando por el equipo y por toda la gente que nos viene a apoyar”, señaló Dani Alves.

Pumas marcha séptimo con 7 puntos, tras cinco jornadas, y en la jornada que viene enfrentarán a Rayados de Monterrey.

También podría interesarte:

– Asistencia y MVP: Dani Alves tuvo un sobresaliente estreno en la Liga MX con Pumas UNAM [Video]

– Lucas Vázquez sobre El Clásico: “Cada uno le da importancia a lo que quiere” [Video]

– Wanda Nara se descontrola en Ibiza: Deja que un hombre bese sus senos y desata nuevamente rumores de infidelidad con Mauro Icardi [Video]