Asistencia y MVP: Dani Alves tuvo un sobresaliente estreno en la Liga MX con Pumas UNAM [Video]

Casi que se bajó del avión, se puso su nueva camiseta con el número 33 y realizó su estreno en el Pumas UNAM 1-1 Mazatlán FC. Dani Alves volvió a demostrar por qué es un ganador y todoterreno al liderar a los felinos en su casa para evitar una derrota en una noche que era especial.

Alves fue titular y jugó los 90 minutos, así lo dispuso Andrés Lillini. Y no deslució, corrió de manera inteligente y no se exigió en jugadas innecesarias porque sabe y conoce su cuerpo con 39 años de edad. Además de eso, no está físicamente a tono.

Sin embargo, al minuto 89 cobró un tiro de esquina perfecto para que el central argentino Nicolás Freire la mandara a guardar de cabeza. Fue el primer sello del brasileño con la camiseta de Pumas UNAM y se llevó el MVP del juego.

“Un poco difícil por la circunstancia, se nos resistió el gol pero el equipo ha buscado el empate. El equipo es atrevido, necesitamos un poco más de solidez”, declaró Dani Alves a TUDN tras finalizar el partido.

En cuanto a sus estadísticas personales: “Alves fue el segundo jugador del partido con más pases acertados -sólo detrás de “Palermo” Ortiz (56)- y el primero de toda la cancha si hablamos de pases en cancha rival (33)”, detalló la cuenta de Twitter de la Liga MX ¡El debut de Dani en datos!



Alves fue el segundo jugador del partido con más pases acertados -sólo detrás de "Palermo" Ortiz (56)- y el primero de toda la cancha si hablamos de pases en cancha rival (33).



Además dio su primera asistencia.



Datos @CITEC_Futbol 📊 pic.twitter.com/shQpU7L1Cv— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 28, 2022

Jugó como extremo derecho, realizó 70 toques, tuvo dos intercepciones, tres despejes y seis recuperaciones. En duelos terrestres ganó tres de cinco y en duelos aéreos triunfo en tres de seis. No le pegaron, porque solo recibió una falta.

