Floyd Mayweather y Conor McGregor: a un paso de su revancha por un acuerdo multimillonario

Cinco años después de su primer encuentro en el ring, todo parece indicar que Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor están “muy cerca” de acordar una revancha, a cambio de una cifra multimillonaria.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Mayweather le ofreció a McGregor $157.9 millones de dólares por este nuevo combate. De hecho, estaría dispuesto a poner en juego su récord profesional invicto.

“Connor solo aceptará la pelea siempre que Floyd esté dispuesto a poner su récord profesional en juego, por lo que la pelea no será una exhibición, será una pelea oficial. Será la última vez que Floyd suba al ring, por lo que no es algo que se pueda perder”, dijo una fuente a The Sun.

LA REVANCHA ESTÁ CERCA ❗️🥊😱#UltimaHora | Conor McGregor y Floyd Mayweather Jr., ultiman detalles para volver a pelear tras el histórico combate del 2017 ¿Quién crees que ganará en esta ocasión? https://t.co/HMQZft2wKO pic.twitter.com/L3FxNNiq7X — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 26, 2022

En esa misma línea agregó: “El trato está muy cerca de cerrarse. Se han acordado términos personales entre ambas partes. Será un enfrentamiento final. Y sí, los récords estarán en juego. Floyd lo ve como el final de la era de Mayweather y el comienzo de la era de Gervonta Davis”.

El mes pasado corrió el rumor de que las dos leyendas deportivas estaban en conversaciones sobre una posible revancha que podría valer la asombrosa cantidad de $1,000 millones de dólares, según The Sun.

¿Cómo sería la Money Fight II?

La pelea estaría programada para ser de 155 libras. Los términos personales ya estarían acordados entre los dos luchadores, pero todavía no se han definido la cantidad de asaltos (McGregor quiere 10).

Vale recordar la primera pelea entre ambos se celebró en T-Mobile Arena de Las Vegas, donde Floyd llevó su récord perfecto a 50-0, tras un TKO en el 10° round ante Conor en 2017. Mayweather se llevó $300 millones de dólares; mientras que McGregor ganó más de $100 millones.

“Él (Mayweather Jr.) cree que será la noche de boxeo más grande que jamás se haya visto. Ha estado diciendo: ‘Es mejor que la gente esté lista, porque va a ser algo espectacular’. Hay discusiones sobre las rondas en este momento con el equipo de Conor, que quiere 10; pero el trato y los derechos, ciertamente, están llegando”, sentenció el informante del medio británico.

Mayweather, de 45 años de edad, no ha peleado como profesional desde aquel día. Sin embargo, participó en tres combates de exhibición ante Tenshin Nasukawa, Logan Paul y, más recientemente, Don Moore.

McGregor, por su parte, regresó a la MMA después de enfrentarse a Mayweather; aunque ganó solo uno de sus cuatro desafíos Su última aparición fue aquella derrota ante Poirier en su trilogía de julio pasado.

Con información de The Sun