Dua Lipa pagó $350,000 dólares por una colaboración que no pudo utilizar

El año pasado Dua Lipa tuvo que lidiar con una polémica inesperada por culpa de uno de sus colaboradores. La carrera de DaBaby, que acababa de participar en el remix de su famoso sencillo ‘Levitating’, estuvo pendiendo de un hilo durante meses por culpa del perturbador discurso que realizó en medio de uno de sus conciertos, en el que vinculó directamente la transmisión del VIH con la homosexualidad y aseguró que las personas que contraían esta enfermedad morían en cuestión de unos pocos días.

Las reacciones no se hicieron esperar y ella fue una de las primeras que le dio la espalda asegurando que no era consciente de las ideas del músico cuando accedió a que trabajaran juntos. También tomó la decisión de eliminar el tema de su lista de reproducción en Apple Music para no darle más visibilidad.

Stunna 4 Vegas, uno de los cinco artistas del sello discográfico Billion Dollar Baby Entertainment que él fundó hace años, ha revelado que DaBaby cobró igualmente $350,000 dólares por aparecer en ese remix durante poco más de un minuto.

Su amigo ha decidido compartir esta información para aclarar que el rapero no fue quien salió perdiendo cuando Dua Lipa decidió eliminar su nombre de los créditos de la canción para distanciarse de las polémicas afirmaciones que él había realizado.

También ha criticado a la artista por no haberlo apoyado ante la polémica porque le consta que DaBaby no es una persona homófoba y que todos los que le rodean saben que no merece las críticas que le llovieron por parte de estrellas como Madonna.

“Fue ella la que estuvo a punto de cancelarse a sí misma… Eso es todo lo que voy a decir del tema. No quiero hablar de ello. Baby es un hombre honesto y sincero, y me consta que no tiene nada en contra de los homosexuales”, ha asegurado Stunna 4 Vegas en una entrevista a VladTV.

