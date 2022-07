Este 26 de julio se ha anunciado la lista completa de nominaciones para los MTV Video Music Awards 2022, con los artistas del hip hop Jack Harlow, Kendrick Lamar y Lil Nas X liderando el grupo con siete nominaciones cada uno.

Nas y Harlow comparten muchas de sus nominaciones gracias a su trabajo conjunto en “Industry Baby”, incluido Video del Año y Mejor Colaboración, pero competirán entre sí en la categoría de Artista del Año, junto con Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles y Lizzo.

Otros nominados incluyen a Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift y The Weeknd, quienes tienen cinco candidaturas cada uno. Kacey Musgraves, Anitta, Becky G y Måneskin están entre las estrellas que están nominados por primera vez.

Cabe señalar que MTV amplió el número de nominados para su principal premio, Video del Año, a siete por primera vez en los 39 años de historia del programa.

Los fanáticos pueden participar y votar por sus estrellas favoritas en 22 categorías de género neutral, que incluyen Video del Año, Artista del Año, Mejor Colaboración y dos categorías completamente nuevas: Mejor Video de Formato Largo y Mejor Interpretación de Metaverso.

Esta es la lista de nominados a los MTV Video Music Awards 2022:

VIDEO DEL AÑO

Doja Cat – “Woman”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Olivia Rodrigo – “brutal”

Taylor Swift – “All Too Well” (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

ARTISTA DEL AÑO

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

CANCIÓN DEL AÑO

Adele – “Easy On Me”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

MEJOR ARTISTA NUEVO

Baby Keem

Dove Cameron

GAYLE

Latto

Måneskin

SEVENTEEN

PUSH RENDIMIENTO DEL AÑO

Septiembre de 2021: Griff – “One Night”

Octubre de 2021: Remi Wolf – “Sexy Villain”

Noviembre de 2021: Nessa Barrett – “I Hope Ur Miserable Until Ur Dead”

Diciembre de 2021: SEVENTEEN – “Rock With You”

Enero 2021: Mae Muller – “Better Days”

febrero de 2022: GAYLE – “abcdefu”

marzo de 2022: Sheneesa – “RU That”

abril de 2022: Omar Apollo – “Tamagotchi”

mayo de 2022: Wet Leg – “Chaise Longue”

junio de 2022: Muni Long – “Baby Boo”

julio de 2022: Doechii – “Persuasive”

MEJOR COLABORACIÓN

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie ”

Post Malone & the Weeknd – “One Right Now”

Rosalía ft. the Weeknd – “LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

MEJOR POP

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lizzo – “About Damn Time”

Olivia Rodrigo – “traitor”

MEJOR HIP-HOP

Eminem & Snoop Dogg – “From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – “N95”

Latto – “Big Energy”

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?”

Pusha T – “Coca-Cola Light”

MEJOR ROCK

Foo Fighters – “Love Dies Young”

Jack White – “Taking Me Back”

Muse – “Won’t Stand Down”

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer”

Shinedown – “Planet Zero”

Three Days Grace – “So Called Life ”

MEJOR ALTERNATIVA

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl”

Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE”

¡Pánico! At The Disco – “Viva Las Vengeance”

Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “GROW”

MEJOR LATINO

Anitta – “Envolver”

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky GX KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

MEJOR R&B

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)”

Chlöe – “Have Mercy”

HER – “For Everyone”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love (Extended Version)”

The Weeknd – “Out of Time”

MEJOR K-POP

BTS – “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – “LOCO”

LISA – “LALISA”

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”

VIDEO FOR GOOD

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time”

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – ”Fils de joie”

MEJOR ACTUACIÓN EN METAVERSO

BLACKPINK The Virtual | PUBG

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber: una experiencia virtual interactiva | gira Wave

Rift con Ariana Grande | Experiencia de concierto de Fortnite

Twenty One Pilots | Roblox

MEJOR VIDEO DE FORMA LARGA

Billie Eilish – Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles

Foo Fighters – Studio 666

Madonna desventurada – Madame X

Olivia Rodrigo – Driving home 2 U

Taylor Swift – “All Too Well” (versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Baby Keem & Kendrick Lamar – “Family Ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was”

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well” (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

MEJOR DIRECCIÓN

Baby Keem & Kendrick Lamar – “Family Ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – “All Too Well” (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug

Kacey Musgraves – “simple times”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion ft Dua Lipa – “Sweetest Pie”

MEJORES EFECTOS VISUALES

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

MEJOR COREOGRAFÍA

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman”

FKA twigs ft. The Weeknd

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

MEJOR MONTAJE

Baby Keem & Kendrick Lamar – “Family Ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “Brutal”

ROSALÍA – “SAOKO”

Taylor Swift – “All Too Well” (Versión de 10 Minutos) (Versión de Taylor) )

