En pleno concierto, Bad Bunny le tira con todo a LUMA Energy y al gobernador de Puerto Rico por apagones en la isla

El concierto de pueblo que el reguetonero Bad Bunny realizó anoche en Puerto Rico se vio matizado por un reclamo directo a LUMA Energy, compañía privada que administra y suministra la energía eléctrica en la isla por los constantes apagones.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tampoco salió ileso de la denuncia del artista, quien literalmente le pidió que abandonara la posición.

“Tenemos todos los obstáculos encima. Tenemos un Gobierno encima jo****donos la vida día tras día. El peor sistema eléctrico, se los digo yo. Está cabr** que yo haga una gira en el mundo entero, y lo que les voy a decir ahora no es un chiste, el único lugar que donde me presento y tengo que poner como 15 plantas eléctricas industriales es aquí…porque no puedo confiar en el sistema eléctrico de Puerto Rico”, denunció el cantante.

“LUMA pa’l cara**…Pierluisi, todos los mamabi**** pa’l cara** también. El país es de nosotros, el país es de nosotros, y nosotros somos los que tenemos el control. Nosotros somos los que tenemos que tomar el control. Yo creo en esta generación. Yo quiero vivir aquí por siempre con ustedes. “, agregó el boricua.

“Mi sueño es que yo, sin en algún momento tengo hijos, y que todos los que están aquí presentes, que tienen el deseo genuino de vivir por siempre en Puerto Rico, lo puedan lograr”, expresó el boricua tras cantar el tema “El Apagón”, que hace referencia a las interrupciones en el servicio de energía eléctrica en la isla.

La serie de conciertos “Un verano sin ti” de Benito Martínez Ocasio, su nombre de pila, continúan hoy y mañana en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan.

La presentación de anoche fue retransmitida por televisión a través de Telemundo y en pantallas en plazas de varios pueblos de la isla.

Horas antes del concierto, el cantante avisó en un mensaje en Twitter que iba a ser “un party (fiesta) cabr** de esquina a esquina”.

El Conejo Malo marcó récord de asistencia con 18,749 espectadores al evento de anoche.

