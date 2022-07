Comienzan obras para construir nuevo proyecto de viviendas asequibles en El Bronx

Tener una vivienda asequible en la Gran Manzana se ha convertido en todo un reto para miles de familias de bajos y medianos ingresos, y como parte del plan de la Ciudad y el Estado para crear más unidades para desamparados y rentas no tan costosas, el vecindario Morris Heights, en El Bronx, tendrá 326 nuevos apartamentos.

Así lo anunciaron esta semana la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y el alcalde, Eric Adams, tras revelar que con una inversión de $189 millones, se comenzaron las obras para levantar el proyecto Starhill Phase I, que ofrecerá además 200 unidades de vivienda con servicios de apoyo para personas desamparadas.

“Este proyecto proporcionará viviendas seguras y estables para más de 300 residentes de El Bronx y ofrecerá recursos y comodidades esenciales para apoyar al vecindario de Morris Heights a largo plazo”, aseguró la Gobernadora de Nueva York. “A medida que la crisis nacional de asequibilidad lleva el alquiler y otros costos a subir todavía más, mi administración está abordando la crisis de frente con un plan de $25 mil millones para ofrecer viviendas asequibles y de apoyo de alta calidad que ayudarán a estabilizar y mejorar la vida de los neoyorquinos”.

El alcalde Adams aseguró que el nuevo proyecto de vivienda en Morris Heights es una muestra del compromiso para crear viviendas seguras, estables y asequibles.

“Nuestra administración tiene un plan para impulsar la creación de hogares de apoyo para los neoyorquinos que más los necesitan, y estamos avanzando a toda velocidad. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la gobernadora Hochul para ‘hacer las cosas’ para los neoyorquinos, y hacer que nuestra ciudad sea más fuerte y más justa”, dijo el mandatario local.

La Gobernación mencionó que el proyecto de viviendas de Morris Heights se suma a la inversión del plan de vivienda integral de $25 mil millones en los próximos cinco años, que aumentará las unidades de viviendas, creando o preservando 100,000 apartamentos asequibles en Nueva York, de las cuales 10,000 tendrán servicios de apoyo para poblaciones vulnerables.

En el anuncio, se reveló que Starhill Phase I será un edificio multifamiliar de 14 pisos y un edificio de servicios de un piso conectado, que contará además con acceso a servicios locales, médicos, educativos y públicos, con la ventaja de tener además facilidades de 10 líneas de autobús y el paso de los trenes 4, B y D. También tendrá un patio trasero y un área de recreación, un gimnasio, lavandería, una sala de juegos para niños, una sala de computadoras y acceso gratuito a Internet.

El financiamiento incluye $20,6 millones en bonos permanentes exentos de impuestos, créditos fiscales federales para personas de bajos ingresos que generarán $80,5 millones en capital y $31,5 millones en subsidios de la Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York. La Ciudad por su parte suministrará $31,5 millonesm a través del Programa de Préstamos para Viviendas de Apoyo y el Concejo Municipal dará $1 millón.

La directora de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, Jessica Katz, calificó el nuevo proyecto como un paso importante para ayudar a reconstruir sus vidas a quienes padecen falta de vivienda, problemas de salud mental y consumo de sustancias.

“Starhill pronto dará la bienvenida a sus hogares a cientos de neoyorquinos, creando un nueva comunidad en Morris Heights. Y como parte de nuestra estrategia de vivienda en toda la ciudad, ‘Housing Our Neighbors’, estamos comprometidos a crear viviendas asequibles y de alta calidad. Estoy orgullosa de celebrar con BronxPro and Services for the Underserved este nuevo y emocionante proyecto”, dijo la funcionaria.

El comisionado de HPD, Adolfo Carrión Jr. aseguró que Starhill es un ejemplo de lo que se está logrando para los neoyorquinos más vulnerables con viviendas seguras, apoyo y servicios.

“Una vez terminado, Starhill será nuestro proyecto de vivienda de apoyo de nueva construcción más grande hasta la fecha, que proporcionará 326 viviendas asequibles, 200 de las cuales son viviendas de apoyo reservadas para personas sin hogar”, dijo Carrión. “No es poca cosa, y celebramos este importante hito en el camino para trasladar a la mayor cantidad de neoyorquinos a la vivienda lo más rápido posible”.

El congresista Ritchie Torres, originario del condado de El Bronx destacó que tras la pandemia del COVID, que dejó a nuevas familias fuera de sus hogares, se necesita seguir levantando más proyectos de creación de viviendas asequibles que combatan el desamparo.

“A medida que continuamos recuperándonos de la pandemia del COVID-19, está muy claro que necesitamos más que una solución temporal a la crisis de vivienda en la ciudad de Nueva York“, dijo el político de origen latino. “Me alientan las medidas tomadas por la Gobernadora y el Alcalde para desarrollar viviendas que apoyarán a las familias sin hogar y de bajos ingresos en mi distrito“, advirtió Torres.

El proyecto Starhill Phase I de El Bronx en cifras