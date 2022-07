Karol G despidió “por todo lo alto” su color de cabello azul y habría enviado una indirecta para Anuel AA

La cantante Karol G este fin de semana ofreció a través de la red social de la camarita un recorrido durante unos días de descanso que se tomó, pues aprovechó de ir con muchos amigos a Santorini, Dubai y Kenia, siendo así como cerró un ciclo con el color de cabello azul.

“Hola!!! No sé por dónde empezar… pero lo que voy a decir va a salir de lo más profundo de mi corazón. Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo”, compartió en sus historias de Instagram.

“Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada, me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más, NOS DESPEDIMOS POR TODO LO ALTO“, escribió.

La colombiana en todo momento mantuvo presente todo lo que vivió en lo que clasificó como una etapa de su vida que dio por culminada. A su vez, reconoció todos los éxitos que tuvo acompañado por ese look que en muchas ocasiones sus fanáticas lo llevaron a sus conciertos acompañados por pelucas.

“Con lágrimas en porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, de el álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa’ mi desahogo, de canciones porque sí”, añadió.

Este fin de semana la intérprete de ‘Provenza’ tuvo un gran logro porque pudo acompañar a uno de los DJ’s más reconocidos en el mundo, se trata de Tiestö, presentación donde cantó su más reciente éxito musical, donde además llevó su cabello cubierto y no se lo dejó ver en ningún momento. View this post on Instagram A post shared by Tiësto (@tiesto)

“De trabajadera (aunque esa sigue), de canciones #1s, de personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien, de que forma pa’ reírme y pasar bueno. De tomarme 200 copas con mis amigos, hasta sentirme tan libre como en Provenza y sí, de mi pelo azul”, finalizó diciendo en el comunicado.

Este domingo compartió una última historia donde confirmó que su color de cabello ya fue cambiado, y que sentía que ya estaba lista para pasar al próximo nivel que le tiene preparado la vida. Sin embargo, no quiso revelar el nuevo tono que lleva puesto.

