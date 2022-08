El pronóstico del tiempo lo podrán conocer con Jessica Delgado tras su llegada a Univision Noticias

La periodista y meteoróloga Jessica Delgado desde este lunes comenzó a formar parte de Univision Noticias. Desde este 1 de agosto estará dando las actualizaciones del clima diariamente, trabajo que irá realizando no solamente en el programa matutino de ‘Despierta América’ también en ‘La voz de la mañana’ de Vix.

Delgado también tendrá la responsabilidad de informar a los televidentes sobre el acontecer del pronóstico del tiempo a través de todos los programas informativos que hay dentro de Univision Noticias. Además, la profesional cuenta con una maestría en Ciencias Atmosféricas y Meteorología de la Universidad Estatal de Missisippi.

También tiene una licenciatura en Periodismo Televisivo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami.

“¡Bienvenida, Jéssica! El lunes, meteoróloga @jessicadelgadotv se unirá a @UniNoticias, donde brindará cobertura diaria del clima en @DespiertaAmerica y La Voz de la Mañana de @ViX. Jessica también informará sobre las últimas noticias meteorológicas en todos los programas de @UniNoticias”, fueron las palabras de recibimiento que le dieron en el canal de televisión.

La meteoróloga a través de sus historias en la red social Instagram manifestó que se siente bastante contenta de formar parte de Univision, y es que escribió: “¡Gracias! Feliz de unirme a @Univision y regresar a la ciudad donde crecí, Miami”.

“Ve ‘Despierta América’ de lunes a viernes a las 7 a.m. ET y los domingos a las 9 a.m. por Univision. Mira La Voz de la mañana de lunes a viernes a las 7 a.m. ET en Vix”, son los horarios donde podrán disfrutar las actualizaciones del clima.

Las comentarios no se hicieron esperar al conocer la noticia, algunos fueron: “Felicitaciones Jess! Muy bueno!!”, “Felicidades y mucho éxito”, “Muchas felicidades mi querida Jess!! Qué emoción y qué alegría. Esto se tiene que destejar. No vemos pronto”, “Qué felicidad siento por ti amiga. Felicidades”.

La periodista con anterioridad ejerció su profesión durante algún tiempo en Telemundo Chicago.

“¡Gracias por estos últimos cinco años! Mi gente linda, gracias infinitas por tanto cariño. Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel personal como a nivel profesional. Los llevaré en mi corazón”, fue el mensaje con que acompañó la publicación de despedida. View this post on Instagram A post shared by Jessica Delgado (@jessicadelgadotv)

