U.S. Bank es multado con $37.5 millones por usar datos de clientes para abrir cuentas falsas para inflar sus ventas

Después de que el U.S. Bank pasara más de una década accediendo ilegalmente a los informes crediticios de sus clientes para abrir líneas de crédito fraudulentas y crear cuentas falsas para inflar las cifras de ventas, ahora recibirá una multa de $37.5 millones de dólares por sus prácticas comerciales ilegales.

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), luego de una investigación de cinco años, descubrió que US Bancorp, el quinto banco comercial más grande de los Estados Unidos, presionaba a los empleados para que alcanzaran las metas de ventas creando cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito y líneas de crédito fraudulentas sin permiso de los clientes.

“Durante más de una década, U.S. Bank sabía que sus empleados se estaban aprovechando de sus clientes apropiándose indebidamente de los datos de los consumidores para crear cuentas ficticias. Todos debemos hacer más para responsabilizar a las empresas que infringen la ley cuando abusan y hacen mal uso de nuestros datos personales confidenciales”, dijo el director de CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado.

La investigación de la CFPB encontró evidencia de que los funcionarios del U.S. Bank estaban al tanto de la presión que tenían los empleados para crear cuentas falsas y no solo no intervinieron, sino que llevaron a cabo programas de compensación de incentivos que recompensaban financieramente a los empleados por vender productos bancarios y abrir nuevas cuentas.

Además de la multa de $37.5 millones, el U.S. Bank, con sede en Minneapolis, deberá reembolsar las tarifas y los cargos cobrados ilegalmente relacionados con las cuentas fraudulentas y pagar los intereses de los consumidores afectados.

Esta no es la primera vez que se descubre que un banco importante crea ilegalmente cuentas para clientes sin su permiso. En 2016, Wells Fargo llegó a un acuerdo con los reguladores por $185 millones de dólares después de que se descubrió que los empleados crearon ilegalmente 2 millones de cuentas falsas para aumentar sus ventas.

