Demi Lovato vuelve a utilizar pronombres femeninos

En 2021 Demi Lovato explicó mediante una serie de tuits que empezaría a utilizar los pronombres neutros “they/them” porque reflejaban mucho mejor su identidad como persona no binaria, que aprovechó para hacer pública al mismo tiempo. En aquel momento también aseguró que seguía aprendiendo y descubriendo más sobre sí misma, dando a entender que podría haber otros cambios en el futuro. Y así ha sido.

Ahora la cantante ha anunciado que vuelve a identificarse con el pronombre “ella” -“she/her” en inglés- porque a lo largo de los últimos meses se ha sentido mucho más conectada con su energía femenina. La artista se ha dado cuenta de que le cuesta encajar en una casilla concreta, incluso en la no binaria, porque es demasiado “fluida”. Sin embargo, también ha querido dejar claro que no tomó a la ligera la decisión de pedir al resto del mundo que cambiara la forma de referirse a su persona porque en aquel momento era lo correcto.

“El año pasado sobre todo, mi energía estaba equilibrada, mi energía masculina y femenina, así que cuando me enfrentaba a la elección de entrar en un cuarto de baño u otro, el de mujeres o el de hombres, no sentía que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer. Ni como un hombre. Solo me sentía como un humano”, ha añadido.

Demi ha recordado a todos los que se estén preparando para juzgar este nuevo cambio que nadie es perfecto y que lo importante es respetar a los demás.

