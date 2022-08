Laura Bozzo quiere que Ivonne Montero gane La Casa de los Famosos 2

Laura Bozzo parece haber quedado muy decepcionada de Daniella Navarro y Salvador Zerboni. Tanto así que luego de ser eliminada de la competencia por los $200 mil dólares, la Señorita Laura aseguró de todo corazón que la persona que debía ganar la segunda temporada de La Casa de los Famosos es Ivonne Montero.

La famosa conductora de televisión reconoció que Ivonne había sido una de las vítimas de Nacho Casano y le recordó al público televidente que fue el argentino el que le dijo que la actriz mexicana era una “prosti**ta”, y que además era así como ella había logrado trabajar en la industria.

Laura Bozzo aseguró en entrevista con Jimena Gallego que Ivonne era un verdadero ejemplo de madre y de mujer mexicana. Sobre Salvador Zerboni fue clara, aún cuando no termine de confiar en él, reconoce que le fue más leal que todos aquellos que decían quererla. Porque de Daniella Navarro no quiso ni hablar. Aseguró que la venezolana estaba muerta para ella, y además dijo que no quería que su nombre fuera mencionado en su presencia.

Laura también abordó el tema de la nueva relación romántica entre Nacho y Daniella, su supuesta hija en este relality. Y fue contundente al decir que es falsa, ya que para ella todo esto ha sido sólo por dinero. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@lcdlf2022)

