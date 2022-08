‘Chisme No Like’ asegura que Luis Miguel no tiene dinero para comprar grandes propiedades

Recientemente Luis Miguel ha sido noticia por la supuesta relación sentimental que mantiene con la española Paloma Cuevas. Esta información, dada por ‘Chisme No Like’, fue desmentida por un programa español que aseguró que ‘El Sol de México’ quiere comprar una finca que le pertenece a Cuevas.

Ahora, ‘Chisme No Like’ ha respondido a ‘Sálvame’: “La finca está valorada en €8 millones de euros que Luis Miguel jamás en su vida va a poder pagar“.

El mismo programa también destacó que la finca no está a nombre de Cuevas sino de su exesposo, el torero Enrique Ponce. Dicen que Ponce decidió poner en alquiler la propiedad para bodas y eventos porque ya no tiene dinero, pues las corridas de toro han perdido popularidad.

Javier Ceriani repitió “Luis Miguel no tiene casa. No tiene casa en Los Ángeles, no tiene casa en Miami. Vive en un yate que se está cayendo a pedazos. Tiene muy poco en México”.

La finca Cetrina, en España, que según ‘Sálvame’ quiere comprar Luis Miguel, está construida en un lote de 2,234 acres y su construcción data de 1997.

La casa principal tiene una extensión de 4,520 pies cuadrados distribuidos en tres plantas con cinco habitaciones, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado, oficina, sala de juegos, cava de vinos y salón taurino y otros lujos.

También te puede interesar:

– Captan a Luis Miguel muy consentido por su comadre Paloma Cuevas en España

– Luis Miguel reaparece en Instagram tras meses sin hacer ninguna publicación

– Luis Miguel sorprendió con una aparición pública tras aparentar menos edad y verse más delgado