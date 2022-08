Justin Bieber está de vuelta en el escenario tras haber sido diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt

Justin Bieber no tuvo más remedio que suspender su gira ‘Justice’ tras sufrir una parálisis facial derivada del síndrome de Ramsay Hunt que le había sido diagnosticado. En un video de Instagram, el ídolo canadiense no dudó en mostrar a sus seguidores las dificultades que tenía para gesticular con el rostro al tiempo que se disculpaba con ellos por haberse visto obligado a cancelar temporalmente su periplo mundial.

En las semanas siguientes, su esposa Hailey Bieber fue informando debidamente a la opinión pública sobre los progresos que el cantante había realizado en su vuelta a la normalidad, y las últimas fotos que trascendieron del astro del pop le retrataban cada vez más sonriente y animado. Su recuperación total, aseguraba la modelo, era cuestión de tiempo.

Este fin de semana, y a pesar de que algunos conciertos enmarcados en el espectáculo ‘Justice’ todavía están pendientes de ser reprogramados, el artista volvió a subirse a un escenario para hacer las delicias de los asistentes al Lucca Summer Festival, en la Toscana italiana. La emoción derivada de su triunfal regreso a la música en directo no pasó desapercibida entre los presentes.

“Chicos, quiero darles las gracias por tenerme de vuelta. Este es mi primer día y estoy encantado de estar aquí”, se dirigió al público con una amplia sonrisa, antes de pronunciar un discurso sobre la igualdad y la tolerancia que se han convertido en la seña de identidad de su maltrecha gira.

“Como muchos de ustedes saben, el tour ‘Justice’ va sobre la igualdad. No importa tu aspecto, tu forma, tu tamaño o tu etnia. Somos todos iguales, todos somos uno” Justin Bieber

A la espera de conocer las nuevas fechas de los shows en Toronto y Washington, así como en otras ciudades de Norteamérica, que tuvo que posponer el pasado junio, el cantante proseguirá su viaje por el continente europeo a lo largo de los próximos meses antes de dar el salto a Australia. El final de la gira ‘Justice’ está previsto para la primavera de 2023, como se desprende de la información reflejada en su página web. View this post on Instagram A post shared by Lucca Summer Festival (@luccasummerfestival)

