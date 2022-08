Snoop Dogg vuelve al cine con la comedia ‘The Underdoggs’

Snoop Dogg regresará al cine nada menos que con un papel protagonista. El afamado y polifacético artista encabezará el elenco de la comedia ‘The Underdoggs’, una película que también producirá con la inestimable colaboración de los estudios MGM.

El aclamado rapero ha revelado que la cinta constituye su proyecto más personal hasta la fecha, y no es una mera frase hecha. Desde hace décadas, el astro del hip hop ha servido de mecenas y mentor para diversos equipos juveniles de fútbol americano, integrados todos ellos en su competición ‘Snoop Youth Football League’.

En la ficción, el artista de nombre real Calvin Cordozar Broadus, se pondrá en la piel de una estrella de este deporte que, tras retirarse y sufrir algún que otro encontronazo con la ley, intentará lavar su imagen prestándose a entrenar a un grupo de niños que, en principio, no parecen tener demasiadas habilidades para la práctica deportiva, básicamente porque nunca han tenido medios ni oportunidades para ello.

“Devolver a la comunidad todo lo que me ha dado a través del fútbol me ha enseñado numerosas lecciones, de valor incalculable, que he podido compartir con niños que se encuentran en la misma situación en la que yo estaba de pequeño. Mi esperanza es que esta película arroje algo de luz a las realidades que estos niños y sus padres tienen que afrontar a diario en el barrio, y todo ello dentro del complejo mundo del fútbol”, ha declarado Snoop Dogg.

Sigue leyendo: Snoop Dogg vuelve a ser demandado por agresión sexual

– Snoop Dogg aumenta el sueldo a $50,000 dólares al especialista que se ocupa de su marihuana

– Snoop Dogg cancela todos sus próximos conciertos fuera de EE.UU.