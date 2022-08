Chrissy Teigen anuncia que está esperando un bebé con John Legend y muestra su pancita de embarazo

Con dos adorables fotos mostrando su pancita fue como Chrissy Teigen anunció por medio de sus redes sociales que está embarazada y que está ampliando su familia con su esposo, John Legend.

En su publicación también escribió una leyenda conmovedora, explicando las emociones que experimentó después de sufrir la pérdida de un embarazo hace casi dos años.

“Los últimos años han sido una confusión de emociones, por decir lo menos, pero la alegría ha llenado nuestro hogar y nuestros corazones nuevamente” Chrissy Teigen

La pareja dijo anteriormente que sus primeros 2 hijos fueron concebidos mediante fertilización in vitro y en su anuncio, Teigen reveló que el nuevo bebé está en camino “1 billón de tiros después”.

“En cada cita me he dicho a mí misma, ‘está bien, si es saludable hoy, lo anunciaré’, pero luego respiro aliviada al escuchar un latido y decido que todavía estoy demasiado nerviosa“, confesó.

“Creo que nunca saldré de una cita con más entusiasmo que nervios, pero hasta ahora, todo es perfecto y hermoso y me siento esperanzado y sorprendente“, añadió.

Teigen y Legend se casaron en 2013 y son padres de Luna, de 5 años, y Miles, de 3 años, pero en septiembre de 2020, experimentaron una trágica pérdida de embarazo.

Ella había dicho que enfrentó varias complicaciones del embarazo causadas por un desprendimiento parcial de placenta. Después de un sangrado incontrolable y reposo en cama durante un mes, finalmente tuvo que dar a luz a su hijo, a quien llamaron Jack, a las 20 semanas.

“Estamos conmocionados y con el tipo de dolor profundo del que solo escuchas, el tipo de dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente”, explicó en ese momento.

“Jack trabajó muy duro para ser parte de nuestra pequeña familia, y lo será para siempre. Para nuestro Jack: lamento mucho que los primeros momentos de su vida se encontraran con tantas complicaciones, que no pudimos brindarle el hogar que necesitaba para sobrevivir. Siempre te amaremos”, señaló. View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

Desde entonces, ha seguido siendo transparente sobre los tratamientos de FIV a los que se sometió para volver a concebir, y su honestidad ayudó a eliminar los estigmas en torno a las luchas de fertilidad y empoderó a otros en su proceso de embarazo. View this post on Instagram A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen)

Sigue leyendo: Chrissy Teigen se lleva las cenizas de su hijo Jack a los viajes familiares

– John Legend admite que la pérdida de su hijo puso a prueba su matrimonio con Chrissy Teigen

– John Legend y Chrissy Teigen lograron vender sus dos penthouse en Nueva York

– Chrissy Teigen muestra la evolución de su polémico trasplante de cejas