Acusan a Johnny Depp de robar la letra de una canción de su nuevo álbum ‘18’

Según informa la revista Rolling Stone, Johnny Depp y Jeff Beck han sido acusados ​​de plagio por supuestamente haber robado la letra de su canción ‘Sad Motherfuckin’ Parade’, de su nuevo álbum ’18’, que refleja las de un poema recitado por un hombre encarcelado en los años 60 conocido como Slim Wilson.

El poema en cuestion se titula ‘Hobo Ben’ y apareció más tarde en el libro de 1974 ‘Get Your Ass in the Water and Swim Like Me: African-American Narrative Poetry from the Oral Tradition’, del autor Bruce Jackson. El libro además contiene textos escritos por otros presos.

Slim, quien vocalizó el poema, presentó la siguiente letra: “Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? / Soy andrajoso, lo sé, pero no apesto / Y que Dios bendiga a la señora que me invitará una bebida / Hattie de caderas gruesas se volvió hacia Nadine con una carcajada / Y dijo: ‘Lo que ese hijo de puta funky realmente necesita, niña, es un baño’”.

En comparación, ‘Sad Motherfuckin’ Parade’ tiene letras que son casi iguales palabra por palabra, como las líneas “Soy andrajoso, lo sé, pero no apesto”, “Dios bendiga a una señora que me invitará a un trago”.

La canción acredita a las dos estrellas como los únicos compositores, sin embargo, la autoría original de ‘Hobo Ben’, una obra literaria transmitida a través de una tradición oral competitiva, probablemente será imposible de rastrear, así como el propietario de los derechos de autor.

“Todo lo demás es de la actuación de Slim en mi libro. Nunca me he encontrado con algo como esto. He estado publicando cosas durante 50 años y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su propio nombre“, advirtió el escritor a Rolling Stone.

Hasta el momento, ninguno de los dos intérpretes acusados de plagio han respondido a las aseveraciones.

Depp, de 59 años, y el guitarrista, de 78 años, lanzaron el álbum '18' el mes pasado, semanas después de que el actor ganara su juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard.

