¿Quién es Hedy Lamarr, la mujer a la que Johnny Depp le canta en su nuevo disco?

A principios del pasado mes de junio, Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra su exesposa, Amber Heard, después de seis duras semanas en las que salieron a la luz diversos y controvertidos detalles sobre su relación.

Sin embargo el protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ parece seguir meditando amargamente sobre la condición humana en su nuevo álbum ’18’, en el que, en una colaboración con el guitarrista Jeff Beck, rinde un homenaje a diversos cantautores emblemáticos de la historia de la música, pero también a Hedy Lamarr con el primer sencillo ‘This is a song for miss Hedy Lamarr’.

Al cantar que ya no cree en sus congéneres y describir a Lamarr como una mujer “borrada por el mismo mundo que hizo de ella una estrella. Atada a su belleza, atrapada por su red”, Johnny Depp destaca la historia de la actriz e inventora austriaca que escapó del control patriarcal de la época y huyó de su matrimonio obligado con el empresario Friedrich Mandl, para después sobresalir tanto en el séptimo arte, así como en el desarrollo de una tecnología radiofónica que ayudó a los aliados a ganar la Segunda Guerra Mundial.

Además de una gran estrella de Hollywood, Hedy Lamarr fue considerada como una de las mujeres “más hermosas de Europa” y actualmente un referente feminista. Fue la primera intérprete en simular un orgasmo (‘Éxtasis’, 1933) e inventora de la tecnología anterior que dio paso al WiFi.

Como feminista, la vida de la estrella ha sido un ejemplo para otras mujeres de distintas épocas, debido a la valentía con la que escapó de la opresión de la que fue víctima durante los años 30 para desarrollar su mayor pasión: la actuación.

La actriz huyó de su esposo Friedrich Mandl, y se trasladó a París, después a Londres y finalmente a Estados Unidos, donde desarrolló su trayectoria artística.

Como inventora, se dio cuenta de que las señales que guiaban a los barcos de la Armada de Estados Unidos eran fáciles de interferir. Ayudada por el compositor George Antheil, comprobó que se podían cambiar de frecuencia de la misma forma que se modificaban las notas de un piano. La tecnología es considerada ahora el antecedente del WiFi y del Bluetooth.

Conociendo la historia de Hedy Lamarr, el significado de la canción escrita por Johnny Depp se vuelve más claro: la actriz fue una erudita aprisionada en la apariencia de una diva de cine. Su belleza se convirtió en la jaula que impedía que el mundo la tomara en serio. View this post on Instagram A post shared by Hedy Lamarr (@hedy.lamarr_)

