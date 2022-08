Amtrak vuelve a operar para la “Gran Feria” del Estado de NY

Quienes deseen asistir a la Gran Feria del Estado de Nueva York, a iniciarse el 24 de agosto, podrán utilizar el servicio de Amtrak este verano según dio a conocer la gobernadora Kathy Hochul.

Hochul, junto con Amtrak y el Departamento de Transporte, anunciaron la reanudación del servicio de tren directo este verano hacia y desde el evento anual más grande del estado de Nueva York.

Como parte de su asociación de 20 años, los clientes de Amtrak y los visitantes de la feria pueden combinar los beneficios de viajar de manera sostenible y experimentar lo mejor del entretenimiento y la agricultura del estado de Nueva York con juegos divertidos, comida deliciosa y exhibiciones únicas.

“Visitar la Gran Feria del Estado de Nueva York es una actividad obligatoria durante el verano y estamos encantados de que Amtrak continúe convirtiéndola en un destino accesible”, manifestó la gobernadora Hochul en un comunicado.

“Tomar el tren les permite a los asistentes a la feria ahorrar en gasolina y otros gastos al tiempo que garantiza un viaje directo y seguro hasta allí. Gracias a nuestros socios en Amtrak por trabajar con nosotros para brindar alegría a tantos neoyorquinos y visitantes por igual”, agregó la funcionaria en un comunicado.

Ahorro para los viajeros

Al tomar el tren, los visitantes al evento evitarán los peajes, el tráfico y las tarifas de estacionamiento, y ahorrarán en gasolina al llegar a pasos del recinto ferial a través de los trenes Empire Service (trenes 281, 283 y 284) y Maple Leaf (trenes 63 y 64), que harán paradas diarias en la Feria Estatal (entre paradas en las estaciones de Rochester y Syracuse), junto al recinto ferial.

El código de estación de Amtrak para la Feria del Estado de Nueva York es NYF. Los clientes también pueden gastar menos en su viaje con el descuento See NY and Save de Amtrak al reservar en línea al menos cinco días antes del viaje o mediante descuentos diarios para niños, personas mayores, grupos militares y más.

Los clientes disfrutarán de Wi-Fi gratis, asientos de clase ejecutiva, la libertad de usar teléfonos y dispositivos electrónicos en todo momento (sin “modo avión”), un automóvil cafetería, amplio espacio para las piernas y asientos grandes y espaciosos.

“La Gran Feria del Estado de Nueva York es un destino único para más de un millón de visitantes cada año. El Departamento de Transporte del Estado continúa invirtiendo en trenes de pasajeros porque son seguros, confiables y sin complicaciones”, expresó, Marie Therese Domínguez, comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York.

Boletos disponibles

Los boletos están disponibles ahora en Amtrak.com, a través de la aplicación móvil de Amtrak, en los mostradores de boletos de las estaciones o llamando al 1-800-USA-RAIL para viajar entre el miércoles 24 de agosto y el lunes 5 de septiembre.

Trenes diarios en dirección oeste con origen en la ciudad de Nueva York aproximadamente a las 7:16 a.m., 10:21 a.m. y 1:21 p.m. pararán diariamente en la Feria en torno a las 1:05 p.m. (Tren 63), 4:12 p.m. (Tren 281) y 7:01 p.m. (Tren 283) respectivamente. Trenes en dirección este con origen en Niagara Falls, NY aproximadamente a las 6:21 a.m. y las 12:07 p.m. pararán en la Feria sobre las 9:20 a.m. (Tren 284) y las 3:03 p.m.. (Tren 64) respectivamente, antes de continuar en ruta a Albany y la ciudad de Nueva York.

La Feria

La Gran Feria del Estado de Nueva York, operada por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, se lleva a cabo en un complejo de exhibición y entretenimiento de 375 acres que funciona todo el año. La Feria 2022 comienza el miércoles 24 de agosto y continúa hasta el lunes 5 de septiembre.