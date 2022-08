Johnny Depp es acusado de darle drogas a Ellen Barkin antes de tener relaciones

Otra bomba ha aparecido en los documentos recientemente revelados del juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard.

Mientras que Kate Moss testificó durante el juicio que Johnny nunca fue violento con ella durante su romance, Ellen Barkin, quien salió brevemente con el actor en los años 90, alegó en una declaración que Depp era una persona celosa, controladora, violenta y que bebía mucho alcohol.

Barkin testificó en contra del protagonista de ‘Pirates of the Caribbean’ en noviembre de 2019 y también había afirmado que Johnny la drogó antes de tener relaciones sexuales.

“Se acercó a mí en la sala de estar de mi casa, me sentó en su regazo y dijo algo como, ‘Oh, vamos, Ellen’ o lo que sea. Protesté un poco y luego, no demasiado. Y eso fue. Me dio un Quaalude y me preguntó si quería foll*r”, relató.

Ellen dijo, además, que “siempre había un aire de violencia a su alrededor” y “solo muchos gritos”. Agregó que él podría ser “encantador” en las primeras etapas de su relación. “Era cariñoso y parecía alguien que cuidaba de las personas que lo rodeaban”.

“Es un gritón, es verbalmente abusivo. Y esas cosas que puedes ver”, añadió después.

Parte de la grabación se usó a principios de este año durante el juicio por difamación de Depp contra la estrella de ‘Aquaman’, pero otras fueron reveladas como parte de los documentos previos al juicio que se dieron a conocer recientemente.

Tal como sucedió con un intercambio de textos de 2016 entre Depp y su amigo Marilyn Manson, quien se refirió a su ahora esposa, Lindsay Usich, como “un Amber 2.0”.

El juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard duró seis semanas y el veredicto del jurado finalmente se anunció en iniciando junio. Si bien Depp fue considerado victorioso y su exesposa le otorgó $10 millones en pago, el caso aún ocupa los titulares.

