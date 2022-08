Madre mormona revela que tiene “cuenta secreta” de OnlyFans y que genera medio millón de dólares al año

Una mamá mormona hizo pública su cuenta “secreta” de OnlyFans, revelando que su sitio le genera casi medio millón de dólares al año, a pesar de las críticas en torno a su religión.

Holly Jane, de 39 años de edad, se quedó a cargo de sus tres hijos cuando su esposo, Stephen, murió en un trágico accidente en 2017.

En ese momento, la viuda estaba trabajando en el área de reclutamiento, pero recurrió a Instagram, donde ahora tiene más de 45,000 seguidores , y creó su cuenta de OnlyFans para poder llegar a fin de mes como madre soltera, sin embargo, se quedó atónita cuando comenzó a acumular miles de fanáticos que adulaban sus atrevidas fotos de desnudos.

“Puede que me paguen para que me desnude, pero hay personas que se desnudan gratis, solo estoy siendo inteligente al respecto”, dijo Jane a The New York Post.

“Lo estoy haciendo en la seguridad de mi propia casa en mi tiempo libre: todos se masturban y envían fotos picantes, así que realmente no veo el problema”, le dijo a Jam Press. “De esta manera, sigo practicando las formas tradicionales de ser una persona hogareña, pero en lugar de dormir, lo que no coincidiría con los ideales de la iglesia, me gano la vida con mi cuerpo caliente”.

Jane afirmó que ahora gana algo así como $ 37,000 dólares al mes a través de su cuenta de OnlyFans y renunció a su trabajo de tiempo completo en el reclutamiento.

La madre, cuyos tres hijos tienen 20, 13 y 9 años, sigue siendo miembro practicante de la estricta Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y dice que muy pocos de sus compañeros de culto saben que ella es una sensación cibernética.

De hecho, en su cuenta de OnlyFans, su ciudad o ubicación aparece como “un secreto”.

Pero con su popularidad en línea que continúa creciendo, es solo cuestión de tiempo antes de que sus compañeros mormones se enteren de su cuenta, por lo que se está haciendo pública para adelantarse a la curva.

La creadora de contenido admite que está nerviosa por compartir su secreto, pero dice que desafiaría cualquier intento de excomulgarla de la iglesia; también reveló que una de sus hijas se enteró recientemente de su traviesa nueva carrera y está “completamente bien con eso”.

“Le expliqué a mi hija que celebrar mi cuerpo no es algo de lo que deba avergonzarse”, declaró confiadamente el mormón de mente abierta. “Y eso es lo que espero que la gente en la iglesia también se dé cuenta, cuando finalmente se descubra mi secreto”, agregó.

La rubia insiste en que su cuenta atrevida no la convierte en una mala cristiana, y dice que es una madre normal cuando no comparte sus fotos desnuda y asegura que su difunto esposo habría aprobado sus elecciones.

“Stephen siempre supo de este lado sexy de mí”, declaró. “Creo que él habría sido de apoyo”.

