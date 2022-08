Joven mujer hallada muerta dentro de un auto en vecindario “de moda” en Nueva York

Una mujer de 26 años fue encontrada muerta ayer en el asiento trasero de un automóvil estacionado en una esquina de DUMBO, vecindario “de moda” en Brooklyn, NYC.

La policía de Nueva York recibió una llamada al 911 sobre una mujer inconsciente en el automóvil estacionado en la esquina de las calles Adams y York ayer alrededor de las 7 a.m.

Su identidad no fue revelada de inmediato. Cuando la encontraron muerta, la joven estaba con un hombre, quien estaba siendo interrogado ayer por la policía. El médico forense no ha determinado la causa del deceso, acotó New York Post.

DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) se ubica frente al East River, entre dos famosos puentes que deben sus nombres a los condados que conectan: Manhattan y Brooklyn. Al momento es uno de los vecindarios más costosos para vivir en toda la ciudad de Nueva York.