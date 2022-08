Karim Benzema indicó que la salida de Cristiano Ronaldo fue clave en la mejoría de su juego

El francés Karim Benzeman tomó la palabra en la rueda de prensa previa a la Supercopa de Europa que el Real Madrid disputará ante el Eintracht Frankfurt este miércoles, y entre otras cosas habló de cómo impactó la salida de Cristiano Ronaldo en su forma de jugar.

“Después de la salida de Cristiano es cierto que he metido muchos más goles pero con él hacía otro tipo de juego, como asistente. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo, sabía que podía dar más y, cuando se fue, tenía que cambiar mi juego y ambición”, expresó ‘El Gato’.

Por otra parte, el francés se refirió a lo vivido con el Madrid en la pasada UEFA Champions League que le permite ahora disputar esta Supercopa de Europa ante el conjunto alemán.

“El camino fue muy difícil y muy bueno para nosotros porque cada partido fue una batalla. Hoy es un sueño que se puede cumplir mañana con una victoria. Es un partido muy importante. Venimos de una pretemporada buena, estamos listos y como campeones de Europa vamos a darlo todo para ganar el partido y llevar el trofeo a Madrid”, precisó.

En cuanto a la posibilidad de ganar el Balón de Oro, Benzema ha dejado claro que sólo piensa en hacer lo mejor para ayudar a su equipo. “No soy quien para decir si soy el mejor o no. Cada año doy el máximo en el que para mí es el mejor club del mundo. Mi nivel cada año tiene que ir para arriba, aunque el año pasado fue una temporada muy buena”.

“El Balón de Oro no está en mi cabeza. Aunque cada año, cuando tengo oportunidad de ganar trofeos, lo voy a hacer, lo primero es el equipo. Lo individual viene luego pero lo más importante es ganar cosas con el equipo”, agregó.

Con respecto al hecho de que cumplirá 35 años en diciembre, el delantero afirmó que la edad no es un problema puesto trabaja mucho en su estado físico. “No hay edad. Es cierto que no somos jóvenes pero trabajamos mucho el cuerpo, tanto en el campo como fuera y descansando bien. Tenemos una buena plantilla, ojalá que mejor que el año pasado para pelear por todo”.

Capitán del Real Madrid

Para esta campaña, Karim Benzema ha sido elegido primer capitán del Real Madrid, algo que, según comentó, no se lo imaginó cuando llegó siendo muy joven.

“No lo imaginaba porque llegué con 21 años y lo que tenía en mi cabeza era ganar la Champions, triunfar y ganar trofeos. Hoy, que soy primer capitán me siento muy feliz, orgulloso de mi trabajo desde pequeño. Ayudo a mis compañeros para triunfar, meto goles, doy asistencias y quiero dar cosas buenas para toda la afición”, sentenció.

