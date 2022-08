Esto es lo que Estados Unidos ha enviado a Ucrania en asistencia militar exactamente

El alcance total del apoyo militar estadounidense a Ucrania tras la invasión rusa se ha establecido en un nuevo documento del Departamento de Defensa.

Titulado “Hoja informativa sobre la asistencia de seguridad de EE.UU. a Ucrania” (Fact Sheet on U.S. Security Assistance to Ukraine), el documento revela que Estados Unidos ha enviado asistencia militar por valor de $9,100 millones de dólares desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, incluidos helicópteros, drones y artillería pesada.

Se recibieron otros $700 millones de dólares entre la llegada de Joe Biden a la presidencia en enero de 2021 y el ataque ruso.

Desde la invasión, EE.UU. ha donado más de 7,500 misiles antiblindaje Javelin, que han resultado devastadores para los tanques rusos, y 1,400 misiles antiaéreos Stinger.

Video: Mira cómo soldados ucranianos derriban un dron ruso con un misil Stinger estadounidense https://t.co/TCS3xIfwzz — El Diario Nueva York (@eldiariony) August 1, 2022

Para los drones, se han entregado más de 600 Switchblades y 600 Phoenix Ghosts, ambos municiones merodeadoras que vuelan hacia un objetivo y luego explotan.

Estados Unidos también ha proporcionado a Ucrania las armas para competir con la infame artillería pesada de Rusia, que ha reducido a escombros las ciudades del este de Ucrania.

En total se proporcionaron 126 obuses de 15 milímetros, junto con 561,000 rondas de municiones.

Más recientemente, Ucrania recibió 16 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS), que se han utilizado para atacar puestos de mando rusos , vertederos de suministro y puentes críticos muy por detrás de la línea del frente.

Para ayudar a transportar tropas, Ucrania recibió 200 vehículos blindados de transporte de personal M113 junto con 20 helicópteros Mi-17, originalmente ordenados por Afganistán antes de que su gobierno cayera ante los talibanes el año pasado.

Para la infantería, Estados Unidos proporcionó más de 59 millones de cartuchos de munición para armas pequeñas, junto con 75,000 chalecos antibalas y cascos para protección personal.

Para defender a Ucrania del agua, se dotaron dos sistemas de defensa costera con misiles arpón, junto con 18 lanchas patrulleras costeras y fluviales.

La semana pasada se anunció la última ayuda militar estadounidense de mil millones de dólares para Ucrania, incluidas municiones para HIMARS y vehículos médicos blindados.

Biden autoriza $1,000 millones de dólares en armas para Ucrania https://t.co/GDtWLCSPlw — El Diario Nueva York (@eldiariony) June 17, 2022

Después de EE.UU., Gran Bretaña ha brindado a Ucrania el mayor apoyo militar, regalando al país 2.300 millones de libras en asistencia a mediados de julio.

El gobierno británico también se ha comprometido a entrenar a 10,000 soldados ucranianos en el Reino Unido cada 120 días, y el programa está a cargo de 1,050 militares británicos.

Un comunicado de prensa del Reino Unido dijo que a las tropas se les enseñará “manejo de armas, primeros auxilios en el campo de batalla, técnicas de campo, tácticas de patrulla y la ley del conflicto armado”.

También lee:

· Video: Mira cómo soldados ucranianos derriban un dron ruso con un misil Stinger estadounidense

· Ucrania recibirá 270 millones de dólares más en ayuda militar estadounidense

· Biden autoriza $1,000 millones de dólares en armas para Ucrania