Rodrigo Vidal está conquistando al público de Top Chef VIP con delicisos platillos y mucho buen humor

Top Chef VIP arrancó y con Carmen Villalobos como conductora la cocina más importante de Telemundo se abrió al público televidente de la famosa cadena hispana. Luego del primer episodio, los fans han descubierto a un Rodrigo Vidal de ensueño. El famoso actor y cantante mexicano está llegando al corazón del público on delicisos platillos y mucho buen humor. “Estoy muerta de risa con Rodrigo”, escriben los seguidores de Telemundo Realities en Instagram.

“Rodrigo me encanta.🤩 Como me hace reír”, escriben las admiradoras de Vidal. Pero ojo, que los halagos no se quedan con el mexicano, se extienden además al programa en sí y su producción: “Esta espectacular el show. Gracias Telemundo por darnos un show de a calidad y divertido. ¡Amo la cocina!”.

Otros de los famosos que está dando mucho de qué hablar y que ademá se ha convertido en favorito en tan poco tiempo es Horacio Pancheri, el público dice que en él ven ya a un posible ganador. ¿Será? Y ojo que después de verlo aquí, hay muchos que ya están proponiendo su nombre para que entre a La Casa de los Famosos 3. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Pero cuidadito porque Ferdinando Valencia está en esta cocina de Top Chef VIP y el público ya conectó con el actor mexicano, su forma de ser, su estilo y su creatividad está llegando al corazón de todos en Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Lee más de Top Chef VIP aquí:

Gregorio Pernía ganó “Así se Baila” y ahora vuelve a Telemundo para competir en “Top Chef VIP”: ojo con su sancocho

Carmen Villalobos abre hoy las puertas de “Top Chef VIP”: la colombiana admite que ha reído y ha llorado en la cocina de los famosos