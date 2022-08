Carmen Villalobos abre hoy las puertas de “Top Chef VIP”: la colombiana admite que ha reído y ha llorado en la cocina de los famosos

Exclusiva

Carmen Villalobos es la “host” de Top Chef VIP, gracias a esto tuvimos la oportunidad de conversar con la actriz y conductora de televisión de origen colombiano, desde la cocina más famosa de la televisión hispana. Carmen, villana de “Café con Aroma de Mujer”, nos ha confesado que se ha dejado conquistar por el mundo de la cocina y ahora hasta ella quiere comprar la máquina para hacer pasta en su hogar.

“El público que me sigue en mis redes sociales sabe que soy muy transparente y que la cocina no era lo mío”, dice Villalobos, quien ahora admite estar aprendiendo un nuevo lenguaje. Tanto a su mamá le presume lo que ha aprendido sobre la cata del café. Quiere además que su progenitora le enseñe hacer arepas, porque está decidida a que en este proyecto ella también aprenderá.

Entre risas me ha contado lo de la cata del café no lo aprendió en la telenovela en la que compartió créditos junto a William Levy, no, este nuevo conocimiento lo ha adquirido en Top Chef VIP, en donde veremos a una Carmen Villalobos sin caretas.

“Esto me gusta, que el público verá a una Carmen ser Carmen”, y es que lo que la colombiana está viviendo con este nuevo reality lo está llevando a flor de piel, al punto que va más allá de ser la típica conductora, de poses y enlaces en vivo. “No, si ellos lloran yo lloro, sin importarme el delineador”, aseguró la protagonista de “Mi Corazón Insiste en Lola Volcán”. El drama forma parte de este programa, porque como bien dice Carmen Villalobos, cocinar es algo muy íntimo, y los participantes dejan mucho de sí mismos en cada platillo.

En la cocina, esta nueva conductora de la cadena Telemundo ha llorado, ha reído y además está probando de todo un poco de lo que los famosos están cocinando. “Lo único que no he comido es marisco porque soy alérgica”. Carmen Villalobos no está pendiente de la dieta ni de la figura, ella está gozando de este proyecto y lo está viviendo junto a todos los famosos de su cocina.

