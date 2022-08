Nicola Peltz aborda los rumores de enemistad con su suegra Victoria Beckham

Nicola Peltz y su esposo Brooklyn Beckham hablaron por primera vez en una nueva entrevista sobre los rumores de que Nicola y la madre de Brooklyn, Victoria, no se llevan bien.

Los rumores comenzaron después de la unión matrimonial que se celebró con una gran fiesta de tres días en el pasado mes de abril, cuando Nicola no quiso usar un vestido diseñado por su suegra y eligió la alta costura de Valentino, y después de que sus seguidores notaran que se habían dejado de seguir en las redes sociales.

“Iba a hacerlo y realmente quería hacerlo, y luego, unos meses después, se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido. No dije que no quería usarlo”, compartió Peltz para Variety.

De inmediato, el hijo de la exintegrante de las Spice Girls y la estrella del fútbol David Beckham, intervino para decir de su esposa y su madre: “Todos se llevan bien, lo cual es bueno”, y también detalló algunas de las críticas en línea que ha enfrentado y cómo no deja que le afecten.

“Siempre les deseo lo mejor a los que odian. Simplemente estoy haciendo lo que amo hacer, manteniéndome saludable, siendo feliz, y eso es lo que es”, señaló.

La pareja también compartió con el medio que esperan tener una gran familia en un futuro cercano, dar la bienvenida a sus propios hijos y, con suerte, adoptar algunos también.

“Sigo diciéndole a mi esposa: ‘No veo la hora de ser padre’. Estoy listo para tener hijos, pero siempre le digo a mi esposa: ‘Cuando quieras’. Ella piensa que vamos a tener un niño primero”, contó Brooklyn.

“No planeamos tener hijos en ningún momento del próximo año, pero nos encantaría tener una gran familia algún día, nos encantaría tener algo propio y nos encantaría adoptar”, dijo Nicola por su parte. View this post on Instagram A post shared by 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Nicola y Brooklyn hicieron pública su relación por primera vez en enero de 2020 y anunciaron su compromiso en julio de ese mismo año.

Tanto Victoria como su esposo David Beckham estuvieron presentes el día de la propuesta y los felicitaron en Instagram. Y a lo largo de los años, Victoria ha compartido homenajes en las redes sociales a Nicola en su cumpleaños, y Peltz ha hecho lo mismo por ella. View this post on Instagram A post shared by 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

