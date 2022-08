‘Celos, control y choque cultural’, entre las razones por las que Victoria Beckham y Nicola Peltz están peleadas

Cuando Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron y celebraron su unión en una extravagante fiesta de tres días y $4 millones de dólares el pasado 9 de abril, parecía que el poder combinado de las dos familias de magnates no tendría límites.

Sin embargo, los rumores que aseguran que a pocos meses de la unión matrimonial existen algunos problemas en el paraíso, no han tardado en surgir. Sobretodo, después de que la madre de Brooklyn, Victoria Beckham, y su esposa, dejaron de seguirse mutuamente en las redes sociales.

Recientemente, Nicola no hizo más que agravar las habladurías cuando publicó en Instagram una selfie en la que aparece llorando, y en la que escribió sobre la gente que la “hace sentir mal”.

“Creciendo con siete hermanos y dos padres muy fuertes, me hicieron muy dura, me inculcaron que no dejara que la gente me deprimiera o que me hiriera el corazón. Todos tenemos días en los que la gente te hace sentir mal y está bien sentirse herido por ello”, escribió la estrella de ‘Bates Motel’.

Pero, ¿qué es lo que ocurre entre Victoria y David Beckham y su nueva familia política?

De acuerdo con información de The Mirror, en los últimos años Brooklyn ha luchado por encontrar su propio camino, pasando de la fotografía a la cocina en un intento por forjar su propia carrera.

Y según algunas fuentes, el padre de Nicola, el multimillonario empresario Nelson Peltz, le ha prometido invertir todo el dinero que sea necesario para ayudarlo a encontrar su camino.

Se rumora que está planeando crear una versión moderna de la “marca Beckham” con líneas de ropa, belleza y perfumes, que es donde aparentemente difieren las opiniones entre las familias.

Según el medio, Nelson aprobará cualquier cosa que Nicola y su madre, Claudia Heffner Peltz, deseen, pero, fuentes aseguran que los Beckham supuestamente quieren proyectos más “innovadores”.

“Hay un movimiento orquestado por Nicola y su madre y financiado por Nelson. Hay una razón por la que Brooklyn y Nicola son ahora ‘Peltz Beckham’. Todo es cuestión de marca. Creo que a la actriz y a su madre se les ocurren ideas, Nelson puede financiar cualquier cosa y dice ‘¡sí! Pero para David y Victoria, éstas deben tener algún significado“, dijo un informante al sitio Page Six.

A pesar de que su patrimonio neto se estima en $470 millones de dólares, se dice que David y Victoria comparten el mismo deseo de que sus hijos sean exitosos por sus propios méritos y experiencias. Incluso, hay quienes afirman que han hecho trabajar a Brooklyn en una cafetería para desarrollar su ética de trabajo y sus valores.

Esto, al parecer, contradice la actitud de Nelson y Claudia, quienes poseen una fortuna de $1,600 millones de dólares.

Otra fuente aseguró que, en ese sentido, “Los Beckham son bastante anticuados. Ellos creen que cada uno debe hacer su propio camino en el mundo. Hay diferencias culturales entre las dos familias“.

Pero el choque cultural no es el único problema entre las celebridades, ya que, al parecer, Brooklyn se ha acercado mucho a la familia Peltz y a Nelson, lo que muchos han especulado debe ser duro para Victoria, que siempre ha sido muy cercana a su primogénito.

Mientras tanto, Nicola también es inseparable de su propia madre, quien aparentemente “mueve muchos hilos”. De hecho, está tan unida a sus padres que viajaron con ellos a su luna de miel por Italia, mientras los Beckham estaban en un viaje por separado en Croacia.

Además, según una fuente, la familia Peltz mira con desprecio a sus consuegros.

“Existe la sensación de que los Peltz más bien miran de reojo a los Beckham, por su forma de hacer las cosas y por su perfil de celebridad”, dijo un informante al Daily Mail. “Mientras tanto, el clan Peltz ha adoptado genuinamente a Brooklyn. Él es ahora todo para la familia y no para los Beckham“.

Además, las personas cercanas a las familias han afirmado que los Peltz subestiman a los Beckham y pensaron que sería fácil doblegarlos a su manera de pensar.

“Los Peltz pudieron haber pensado, [los Beckham] ‘serán fáciles, los Beckham son sólo una estrella del pop y un futbolista’, pero han estado haciendo esto durante 25 años, son muy astutos. No se les puede controlar con el dinero de los Peltz“, dijo una fuente a Page Six.

Según algunos rumores, la disputa no sólo se centra en Victoria y Nicola, ya que en realidad se trata de dos familias que se acaban de unir.

“No son sólo dos mujeres, sino dos familias que se están uniendo”, añadió la fuente, revelando que hay esperanzas de que una vez que todo el mundo “encuentre su lugar” entonces lograrán conectarse.

Según otros informantes, Victoria estaría muy ansiosa por “hacer las cosas bien” con Nicola debido al temor de que podría perder una relación con cualquier futuro nieto.

“No sabe qué ha pasado entre ella y Nicola y quiere arreglar las cosas antes de que el problema sea mayor”, dijo una fuente a la revista Closer. “Ella siente que su peor pesadilla se está haciendo realidad, teme que su familia se esté distanciando”.

